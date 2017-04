O deputado estadual Sebastião Rezende anunciou que as Secretarias de Estado de Segurança Pública e de Estado de Educação vão fazer os preparativos para implantar a Escola Militar Tiradentes em Rondonópolis dentro de até 60 dias. O parlamentar articulou junto aos secretários estaduais destas pastas para que a unidade inicie as atividades em um prédio provisório ainda neste ano, até que a sede própria seja concluída.

Conforme acertado com o secretário estadual de Educação, Marco Marrafon, Rezende veio a Rondonópolis, nesta semana, junto com o coordenador da Escola Militar Tiradentes, o tenente-coronel Marcos Roberto, para avaliar um local que possa abrigar provisoriamente a unidade no município. Nessa vistoria, ficou definido que a Escola Militar será instalada inicialmente no prédio onde funcionava a Secretaria Municipal de Esportes, na Rua João Pessoa, ao lado da EEMOP, no Centro.

Rezende e o tenente-coronel Marcos Roberto, na passagem por Rondonópolis, tiveram uma reunião com o prefeito Zé Carlos do Pátio, com quem trataram da reforma do prédio que vai abrigar a Escola Militar, que é do Estado e está sendo devolvido pela Prefeitura. Nesse processo, o Município precisa fazer a reforma da estrutura. Zé do Pátio se compromissou em fazer as adequações necessárias e entregar o prédio dentro de até 40 dias.

Dessa forma, caso a Prefeitura realmente faça a entrega da reforma dentro do prazo combinado, Rezende deu como certa a instalação da Escola Militar na cidade em até dois meses. Ele lembrou que, até então, a Escola Militar em Rondonópolis seria possível apenas a partir de 2018, pois tem como sede prevista a escola estadual em construção no bairro Jardim Maria Tereza, cujas obras estão paralisadas e devem ser reiniciadas em breve. Após a conclusão da obra no bairro Maria Tereza, a escola militar será implantada definitivamente no local.

A Escola Militar Tiradentes vem sendo muito procurada ultimamente em função do perfil diferenciado de ensino, que segue a matriz curricular da rede estadual, mas com “doutrinas” militares, o desenvolvimento do sentimento de amor à Pátria, a mentalidade de disciplina consciente, o culto às tradições nacionais/regionais, o respeito à cidadania e aos direitos humanos, além do aprimoramento das qualidades físicas do educando.