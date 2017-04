Como ocorria na gestão anterior de Percival Muniz, vereadores estão se queixando que a administração Zé do Pátio também não vem respondendo os seus encaminhamentos

A administração do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) parece que herdou a conduta do ex-prefeito Percival Muniz (PPS), em não responder e prestar informações acerca dos requerimentos oficiais dos vereadores. Na administração passada, Jailton Dantas (PSDB) foi um dos que mais apresentou requerimentos na Casa de Leis, porém poucos foram atendidos.

Nesta nova legislatura, o vereador João Mototáxi (PSL) alega que já encaminhou sete requerimentos ao Executivo Municipal, pedindo informações das secretarias de Trânsito, Infraestrutura, Saúde e Sanear e não vem sendo atendido.

“Tentamos ser amigáveis e fazer o pedido de informação por meio de ofício. Mas eles [Prefeitura] não são obrigados a responder ofício, portanto agora vou fazer o pedido de forma oficial, por meio de requerimento, onde a equipe tem prazos determinados para respondê-los, sob risco de penalidade”, avisa o parlamentar. “Não podemos aceitar esse tipo de atitude do Executivo para com esta Casa. A população quer resposta e nós, vereadores, não sabemos como responder. Precisamos de informações, saber como estão os trabalhos realizados pelo gestor da cidade, até porque estas informações são públicas”, concluiu.