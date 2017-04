O Projeto Empreender de Rondonópolis, mantido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial do Município (ACIR), conta agora com o núcleo setorial de representantes de cosméticos. Essa criação se deu a partir da união anterior dos cabeleireiros, que formaram um dos primeiros núcleos da iniciativa, motivando os representantes de cosméticos a fazerem o mesmo: unir para crescer. Uma ação do mais novo núcleo do projeto Empreender foi a realização, na semana passada, de um curso de gestão financeira para os cabeleireiros.

Mesmo sendo cada um representante de uma marca, os integrantes do novo núcleo têm objetivos comuns e dificuldades a serem superadas. “Esse curso foi apenas o primeiro de muitos, uma vez que o objetivo é dar sequência a este plano de capacitar todos os cabeleireiros que tiverem interesse em melhorar sua prática de gestão, pois o que vemos no dia a dia dos salões são ótimos profissionais na parte técnica, mas com carência na área de gestão”, afirmou o consultor Alessandro, que conduziu a oficina.

O pessoal do novo núcleo já está com várias ações em fase de pesquisa e planejamento. “Com esta iniciativa, temos certeza que vamos fortalecer os dois núcleos, tanto o de cabeleireiros como o de representantes de cosméticos, pois estamos criando várias ações e eventos para os seus integrantes”, comentou a consultora do Projeto Empreender em Rondonópolis, Sandra Vianna. “Todos ganham com a união de forças, pois juntos somos mais fortes. Aproveitamos para convidar todos os representantes de cosméticos da cidade para conhecerem e participarem deste núcleo, que está só começando”, acrescentou.

As reuniões são agendadas a cada 15 dias. As próximas serão dia 17/4, nesta segunda-feira, das 9h as 10h45, para o núcleo de representantes de cosméticos, e das 13h as 16h45, para o núcleo de cabeleireiros. Neste dia haverá uma oficina de tratamento com a linha Ekisa, totalmente gratuita para todos os cabeleireiros que estão no núcleo, lembrando que quem ainda não participa poderá participar também.

Os representantes que fazem parte do núcleo de representantes de cosméticos são ligados às marcas: E-cosmetics Internation Salon, Mutari Cosméticos, Burana Cosméticos, Prizer, Ekisa, NutraHaIr, Richée Professional, Issue Professional color e Tract Professional.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3439 8021, na ACIR.