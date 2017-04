Vereadores irão encaminhar ao Governo do Estado, à reitoria da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) e ao prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), um relatório das escolas que estão com espaço de salas de aulas e salas de apoio administrativo disponíveis para a implantação de um núcleo ou campus na Unemat em Rondonópolis.

No município, cerca de 10 escolas foram vistoriadas, porém são poucas as que possuem salas disponíveis para implantação de cursos, como a Escola Estadual Silvestre Gomes Jardim e as municipais CPAC e Bonifácio Sachetti.

De acordo com o vereador Thiago Silva, o relatório será apresentado na reunião do Conselho Universitário da Unemat (Consuni), que acontecerá no dia 18 de abril no município de Cáceres. Nesta reunião, a prefeitura também deverá apresentar um relatório com a contrapartida e o apoio necessário para a implantação dos cursos em Rondonópolis.

Segundo o prefeito Zé Carlos do Pátio, ele se reuniu na semana passada com o secretário estadual de Ciência e Tecnologia Domingos Sávio, com o governador Pedro Taques e com a reitora da Unemat, Ana Di Renzo. Conforme o prefeito, o município já se colocou à disposição no que diz respeito a contrapartida.