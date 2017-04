Centenas de pessoas participaram da audiência pública que aconteceu na sexta-feira (7), na Câmara Municipal de Rondonópolis, onde estiveram presentes vereadores, prefeito Zé Carlos do Pátio, representantes das instituições de educação, lideranças comunitárias, professores, estudantes, o deputado Vitório Galli e a Frente Parlamentar Pró-Unemat presidida pelo vereador Thiago Silva (PMDB) e os vereadores Subtenente Guinancio, Silvio Negri, Orestes Miráglia e Adonias Fernandes.

Durante a audiência, foi debatida a implantação da Unemat no município e apresentado pela Frente Parlamentar presidida pelo vereador Thiago Silva um relatório das visitas com as escolas que possuem espaço para funcionamento da Universidade. Também foi entregue ao prefeito um ofício pedindo apoio para funcionamento de 3 cursos no segundo semestre de 2017, entre eles o curso de Direito.

Thiago Silva ressaltou durante o encontro a importância da mobilização social. “Ver esse plenário lotado é uma conquista, a mobilização social é acima de tudo a garantia de que a população entende o seu papel na busca de ser vista e ouvida. Todos reunidos mostram força, força essa que resultou na garantia que nossa luta está chegando ao fim, e que seremos contemplados com a universidade,” destacou.

O prefeito Zé Carlos do Pátio garantiu à população e aos vereadores a concretização da universidade no município com a contrapartida da prefeitura para a instalação dos cursos e a viabilização de verba para manter o curso de Direito. “Estamos negociando o curso de Letras e Ciências da Computação para nossa cidade, garantimos ao Governo do Estado a contrapartida do município para trazer o curso de Direito. Resta agora a reunião com o Conselho Superior da Unemat que vai acontecer próximo dia 18 de abril”, salientou o prefeito.

EM CUIABÁ

Na sexta-feira (7), aconteceu também uma reunião em Cuiabá com o governador Pedro Taques, reitora da Unemat Ana Maria Di Renzo e a promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis, sobre a implantação da Unemat. Conforme o presidente da frente parlamentar Pró-Unemat, Thiago Silva, a participação do Ministério Público nesta luta também é antiga. “Em 2015, protocolamos um ofício no Ministério Público cobrando a retomada do processo seletivo e a divulgação da nova data do vestibular, que tinha sido suspenso e desde então o Ministério Público se tornou nosso parceiro através da promotora Joana Maria Bortoni Ninis”, enfatizou o parlamentar.

O vereador lembrou ainda que já está garantido no orçamento do município. através de uma emenda parlamentar de sua autoria, uma parte da contrapartida. “Já temos garantido no orçamento o valor de R$ 500 mil para a instalação da Unemat em Rondonópolis, acreditamos que com essa emenda e mais a garantia do prefeito da contrapartida da prefeitura e as emendas dos deputados, o sonho da Unemat em Rondonópolis está concretizado, pois esta foi a exigência firmada no Ministério Público pela reitora Ana Di Renzo”, concluiu Thiago Silva. (Leia mais sobre o assunto na página A*8 desta edição)