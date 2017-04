Representantes do Paço Municipal estiveram em conversação na manhã de ontem (25) com a reitoria da Universidade do Estado de Mato Grosso para projetar a vinda do curso de Direito, e além disso discutir a contratualização e a instalação futura do campus.

A reitora Ana Maria Di Renzo reiterou que após aprovada pelo Conselho Universitário, a Unemat já é realidade e começará com o curso de Letras e Ciências da Computação, mas com a devida responsabilidade e capacidade, o curso de Direito também chegará a Rondonópolis.

Segundo a reitora, já há 80 vagas para o vestibular que está com inscrições abertas, sendo que as provas acontecerão no dia 25 de junho. O local de funcionamento da universidade não foi revelado por Ana, mas ela disse que há duas possibilidades em vista e que em breve anunciará. Quanto ao curso de Direito disse que será necessário o financiamento externo com o apoio da Prefeitura e do Governo.

“Estamos nesta conversa de hoje trabalhando tecnicamente estas condições para levarmos para os conselhos universitários e até o início do segundo semestre ter o curso de Direito na cidade. Depois a gente vai ampliando, vamos trabalhar conforme nosso alcance financeiro nos permitir. A cidade tem um sonho legítimo de ter a universidade e temos que ter a responsabilidade para começar a atender esse sonho”, diz a reitora.

Já o prefeito Zé Carlos do Pátio, que também é professor da universidade, afirmou que o “importante é plantar a semente e ir construindo esse projeto na cidade que agora conta com duas universidades públicas, e duas escolas técnicas públicas, instituições importantes para nossa cidade que é polo de desenvolvimento. Para nós é um orgulho, principalmente para mim que sou professor”.