Com tramitação em regime de urgência, o projeto de reforma trabalhista (PL 6787/16) deve ser votado na terça-feira (25) pela comissão especial e na quarta-feira (26) no Plenário da Câmara Federal. O relator da proposta, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), deve apresentar novo substitutivo, ou seja, uma proposta diferente da que apresentou há duas semanas. Saiba mais sobre este assunto na edição deste domingo (23) do Jornal A TRIBUNA.