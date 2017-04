Inquérito sobre o caso, conduzido pela Delegacia de Poxoréu, continua aberto

No dia 14 de outubro de 2013, três jovens de Rondonópolis saíram rumo a Primavera do Leste, e até hoje não retornaram. Já são três anos e seis meses desaparecidos, e as famílias de Luís Henrique Borges dos Santos, Kaic Oliveira Fascini e Wilson Alves Gonçalves ainda aguardam uma resposta sobre o que teria acontecido com eles.

Atualmente, o inquérito sobre o caso se encontra aberto na Delegacia de Poxoréu, sem nenhuma novidade. O inquérito foi remetido para Poxoréu porque o primo de uma das vítimas declarou à polícia que o último contato com os jovens foi via telefone, quando eles estariam passando por uma barreira policial naquela cidade.

Porém, a Polícia Militar alegou que no dia do desaparecimento não ocorreu nenhuma barreira. Conforme as informações repassadas à reportagem pela Delegacia de Poxoréu, foram realizadas diversas diligências e não foi encontrada nenhuma evidência de que os jovens estiveram na cidade, seja morando, hospedados, ou em compras no comércio.

A Polícia Civil acredita que os jovens podem apenas ter passado pela MT-130, e ali feito a ligação. O desaparecimento, inicialmente investigado pela antiga Divisão de Crimes Contra a Pessoa, na 1ª Delegacia de Rondonópolis, foi encaminhado para Poxoréu seis meses após o crime. O documento só chegou ao seu destino final após passar por trâmites legais nas Promotorias de Justiça e Fórum dos dois municípios, até chegar para a Polícia Civil. A demora, dificultou ainda mais a investigação.

Em contato com a reportagem, familiares de Luiz Henrique e Wilson Alves pediram uma resposta sobre o caso. “Nós familiares merecemos uma resposta, pois já são quatro anos de angústia sem saber o paradeiro deles. Seja qual for a reposta, não importa. São quase quatro anos de angústia”, disseram.

ENTENDA

Os jovens foram vistos por suas famílias em Rondonópolis pela última vez no dia 14 de outubro de 2013. A Polícia Civil levantou a suspeita de que os três desaparecidos poderiam estar envolvidos com o furto de um inseticida chamado Mospilan, usado no combate a inúmeras pragas da lavoura, em Primavera do Leste.

Conforme a investigação, na volta para Rondonópolis Kaic, começou a trocar mensagens (SMS) e permaneceu mantendo contato telefônico com um primo. A primeira mensagem enviada pelo primo foi perguntando a Kaic se ele havia passado pelo posto da PRF, onde Kaic teria dito que sim. A segunda mensagem foi enviada por Kaic onde dizia que ele e os amigos estavam parando em uma barreira policial na entrada da cidade de Poxoréu. Este teria sido o último contato entre os dois. A partir daí, os jovens nunca mais foram vistos.

“OPERAÇÃO AD SUMUS”

Kaic estava na lista do Grupo de Apoio e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), para ser preso durante a “Operação Ad Sumus”, desencadeada no mesmo mês em que desapareceu. Ele era suspeito de vários crimes, como roubo à mão armada, formação de quadrilha e também homicídio. Na época, a polícia descartou que o desaparecimento fosse motivado por um possível vazamento de informação sobre a prisão.