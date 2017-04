Em Rondonópolis, o Partido dos Trabalhadores conta com quase mil filiados. No próximo domingo (9), das 8 às 17 horas, acontece na Câmara Municipal a eleição para escolha do novo presidente da sigla e, por consequência, dos novos membros do Diretório Municipal. Segundo o ex-vereador Mauro Campos, atual presidente local do partido, dois petistas concorrem à presidência: Juvenal Paiva da Silva e Edson Cardoso da Costa.

“Nós estamos defendendo o PT e o Lula. Estamos reestruturando o nosso partido e a partir das eleições dos diretórios municipais do PT, que ocorrerão no dia 9 em quase todos os municípios brasileiros, já iremos começar os direcionamentos para a Convenção Estadual que ocorrerá em Cuiabá de 5 a 7 de maio e, posteriormente, a Convenção Nacional que ocorre nos dias 1, 2 e 3 de junho”, antecipou Mauro Campos.

O 6º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores levará o nome de Marisa Letícia Lula da Silva, em homenagem póstuma à ex-primeira-dama. A decisão foi aprovada durante reunião da Executiva Nacional do PT em Brasília. Dona Marisa faleceu aos 66 anos, um dia após o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, constatar morte cerebral em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A próxima edição do Congresso Nacional do PT contará com a participação de 600 delegados e delegadas escolhidos nas convenções estaduais pelos estados, observando a paridade de gênero e as cotas étnicos raciais e de juventude, conforme o artigo 22 do Estatuto do PT.

O encontro tratará do cenário internacional e nacional, balanço dos governos nacionais petistas, estratégia política e programa, funcionamento do PT e organização partidária.