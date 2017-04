O Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu anteontem (9), no processo eleitoral do partido que ocorreu das 8h às 17 horas, na Câmara Municipal de Rondonópolis, o novo presidente da sigla. O escolhido foi o servidor público Juvenal Paiva da Silva, que obteve 93% dos votos válidos. Ele derrotou a chapada encabeçada por Edson Dentista.

A posse do novo presidente petista está prevista para o dia 24 de abril, com a presença do deputado estadual Valdir Barranco (PT) em Rondonópolis. “À frente do nosso partido pretendo acompanhar as determinações nacionais da sigla na defesa de Lula e dos trabalhadores. Vamos manter as tendências do PT na cidade e a divulgação permanente de que nas eleições de 2018 Lula poderá ser candidato à presidência da República”, disse Juvenal Paiva.

Ele explica que também vai trabalhar e incentivar o fortalecimento do PT em Rondonópolis, com vistas a futuras candidaturas de deputado estadual e federal nas eleições do ano que vem. “Hoje o PT local possui quase mil militantes e queremos ampliar o número de filiados da sigla. Além de projetar o partido para as eleições do ano que vem, já estamos planejando as ações com vistas às eleições municipais de 2020, onde entraremos na disputa com chapa pura de vereadores e quem sabe até de prefeito”, antecipou o presidente eleito do PT.

De acordo com Juvenal Paiva, assim que empossado irá começar também os direcionamentos para a Convenção Estadual que ocorrerá em Cuiabá de 5 a 7 de maio e, posteriormente, a Convenção Nacional que ocorre nos dias 1, 2 e 3 de junho.