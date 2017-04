O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) está focado no fortalecimento da sigla tendo em vista as eleições do ano que vem, quando serão escolhidos deputados federais, estaduais, governadores, senadores e o presidente da República. “Na última sexta-feira (31), o PSOL de Rondonópolis recebeu 19 novos militantes, entre eles Adriana Liário, presidente do Grupo de Apoio a Travestis e Transexuais de Rondonópolis (GATTRS) e o Dj Robson. Nas eleições de 2018, o partido virá com candidatura para deputado estadual e federal”, disse Janaina Lima, presidente local do PSOL.

De acordo com a dirigente partidária, o trabalho de fortalecimento da sigla no município atende a uma determinação das executivas nacional e estadual. “Nas eleições de 2018, os partidos terão que atingir a cláusula de barreira conquistando pelo menos dois por cento dos votos em quase todos os estados brasileiros. O partido que não atingir esta meta ficará prejudicado em benefícios como tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e também quanto a participação no Fundo Partidário”, explicou.

Nas eleições de 2016 apenas nove legendas conquistaram 2% dos votos válidos em todo o país e igual percentual em pelo menos 14 estados. Se a cláusula de barreira já estivesse em vigor, as demais perderiam o Fundo Partidário e o tempo no rádio e na TV. A nova regra surgiu na mini reforma eleitoral aprovada pelo Congresso Nacional no ano passado.

A fundação do Partido Socialismo e Liberdade foi capitaneada por diversos grupos políticos, militantes socialistas e intelectuais de esquerda, logo após a ascensão do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Palácio do Planalto.

Com a chegada de Luís Inácio Lula da Silva à presidência, o PT passou a viver um período de muitas tensões internas. Uma parte significativa de seus militantes estavam descontentes com os rumos do governo, pois sinalizava, a cada dia, o abandono do socialismo como horizonte estratégico e a defesa de projetos prejudiciais ao povo brasileiro.