Um projeto apresentado pelo vereador Thiago Muniz (PPS) proíbe a Prefeitura de Rondonópolis de fazer uso da ata de preços sem autorização da Câmara Municipal, como vem ocorrendo desde o começo da administração do prefeito Zé Carlos do Patio (SD). Ata de preços é uma modalidade em que a lei permite a um órgão administrativo que não promoveu ou participou da licitação para o registro de preços beneficiar-se da Ata de Registro de outro órgão mediante prévia consulta e que o fornecedor que é o beneficiário da ata aceite lhe fornecer.

“Caso o projeto seja aprovado pelos vereadores, o Executivo e suas autarquias ficam autorizados a aderirem a atas de registros de preços desde que haja a prévia autorização do Poder Legislativo para aquisição de materiais de expediente, contratação de sonorização, aluguéis, compra de passagens aéreas ou terrestres, serviços gerais, contratação de servidores terceirizados, dentre outros”, explicou o parlamentar.

Para Thiago Muniz, sendo aprovado o projeto, o poder público municipal poderá trabalhar de forma mais transparente acerca de seus atos administrativos. “Pelo projeto, quando ocorrer a adesão a atas de preços, a prefeitura será obrigada a publicá-las em jornais de grande circulação do município. A omissão do que preceitua a lei autoriza a Câmara Municipal a instaurar Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os fatos e as responsabilidades”, antecipa o vereador.

No últimos meses, o prefeito Zé Carlos do Pátio se utilizou da modalidade atas de preços para firmar um contrato entre o Município e a Coopervale – Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, com sede em Sorriso, afim de realizar várias contratações de pessoal principalmente para atuar na área de saúde do município.

O contrato, de mais de R$ 400 mil, tem como objeto a contratação de empresa especializada para operação e implantação de um conjunto de horas de serviços gerais, visando a contratação de funcionários de apoio administrativo e nível médio, a fim de prestar serviços nas áreas de urgência e emergência, bem como no Centro de Nefrologia, junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Além da aprovação do contrato não ter passado pela Câmara Municipal, já que envolve um grande montante, ele não teve ampla divulgação para a população. O que se sabe até o momento sobre o contrato firmado é que o mesmo está valendo desde o dia 9 de janeiro, no valor de R$ 417.788,00, com prazo de “duração de 90 dias ou, enquanto durar o valor da ata”.

Além disso, não se sabe quantas vagas são oferecidas, como se dá o processo de contratação, quem pode concorrer a essas vagas e para onde os interessados podem enviar seus currículos, por exemplo.