A Prefeitura de Rondonópolis deve dar início, nos próximos dias, a abertura de uma nova via na região do bairro Colina Verde, com o intuito de desafogar o trânsito na rotatória que dá acesso a região e que é muito criticada pelos motoristas. A obra foi contratada ainda na gestão anterior, e será executada pela atual gestão.

Conforme a secretária Municipal de Infraestrutura, Nívea Calzolari, a pavimentação de uma via já existente e a abertura da Avenida dos Estudantes (antiga MT-270) na altura do início da Rua Dom Pedro II, foi orçada em R$ 170 mil e será executada pela Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder). “A Coder está realizando serviços no bairro Serra Dourada, e depois no Sagrada Família. Terminando, a obra na Avenida dos Estudantes terá início”, explicou a secretária.

O projeto visa abrir uma nova ligação para quem vêm da região do Colina Verde acessar a Rua Dom Pedro II, sem precisar se deslocar até a rotatória. A Alameda das Rosas, uma travessia que já é muito utilizada pelos motoristas, será pavimentada. A reclamação dos condutores que passam pela região se dá pelo fato de entrarem na Avenida dos Estudantes pela Alameda, e depois terem que se deslocar até a rotatória. Com a abertura da Avenida, os motoristas poderão cruzar a via.

Referente a sinalização no local, já que se trata de uma via rápida e muito movimentada, pelo menos por enquanto não haverá construção de rotatória. “A sinalização já fazia parte do projeto inicial, com um pedido de semáforos para a região”, disse a secretária.