Um projeto de incentivo à leitura e grafitagem intitulado ‘Geladeira Cultural’ está sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo do projeto é transformar geladeiras usadas em bibliotecas e instalá-las em espaços públicos para despertar ainda mais na população o interesse pela leitura e arte. O 1º local a receber a novidade na próxima semana será a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). “É uma forma de aproximar o livro do leitor, a ideia é colocarmos 70 geladeiras na nossa cidade,” explicou o secretário de cultura Humberto Campos.

As geladeiras que serão personalizadas serão colocadas em espaços públicos, como postos de saúde, escolas, mercados, pontos de ônibus, praças entre outros. “Vamos oferecer ao público, a oportunidade de encontrar livro a sua mão,” comenta Campos.

O secretário explica que cada geladeira será grafitada e que a ideia posteriormente, é convidar os artistas locais para participarem

de um concurso de grafitagem. “Vamos chamar os nossos artistas para participarem deste concurso com a finalidade de pintar as nossas geladeiras e vamos presentear a nossa cidade,” celebrou o secretário.

Ele explica que para ampliar o projeto a Secretaria Municipal de Cultura vem arrecadando geladeiras. “Caso a pessoa não use a geladeira e queira que recolha para avisar a secretaria,” afirmou Humberto.

Quem quiser doar as geladeiras pode entrar em contato com a secretaria através do telefone: (66) 3411-5325.