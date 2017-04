Foi encaminhado para o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD), sancionar ou não, um projeto aprovado pela Câmara Municipal na última quarta-feira (19), que altera a lei orgânica do município possibilitando que os vereadores possam pedir licença por até 30 dias para tratar de questões particulares. A alteração abre mais uma brecha para o chamado “rodízio” entre os vereadores e os seus suplentes. A alteração na lei orgânica foi proposta na Casa de Leis pela mesa diretora presidida pelo vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB).

Conforme foi apurado pela reportagem, quem poderá retornar à Câmara Municipal por até um mês será o ex-vereador Reginaldo Santos (PPS), que é o primeiro suplente da coligação que reelegeu o vereador Thiago Muniz (PPS), o qual deverá se licenciar.

Outro acordo de rodízio que está sendo cogitado é na coligação “Renovar e Avançar” composta pelos partidos PRB, PV, PRP, PDT, PC do B, PTC e PPL que elegeu os vereadores Sílvio Negri (PC do B) e o professor Sidnei (PDT).

A princípio, um destes dois se licenciariam para assumir o primeiro suplente da coligação, o servidor municipal de carreira e ex-secretário de Meio Ambiente Lindomar Alves (PV). À reportagem, o vereador Silvio Negri declarou que neste ano para ele está descartada a possibilidade de abrir espaço para o rodízio.

Os vereadores do PRTB, Roni Cardoso e Moacir José da Silva, o Bilu da Areia, também cogitam a possibilidade de se licenciarem para que os suplentes tenham experiência à frente do trabalho legislativo. O primeiro suplente a assumir com o licenciamento de qualquer um deles é Jaime Cícero Amador Ferreira, o Kiko, do PRTB.

Os vereadores do Solidariedade também poderão fazer o rodízio com os seus suplentes. O SD elegeu em Rondonópolis os vereadores Juary Miranda, Vilmar Pimentel, Batista da Coder e Orestes Miráglia. Em caso de qualquer um deles se licenciar quem assume primeiro é o suplente Júnior Mendonça.