A Semana Santa tem início hoje (9), com o Domingo de Ramos, e termina com o Domingo da Páscoa ou Domingo da Ressurreição, no próximo dia 16. Neste período, uma intensa programação é montada pelas paróquias da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, para marcar as celebrações que retratam os últimos dias de Jesus na terra e sua ressurreição. Tradicionalmente, na Semana Santa, as paróquias de Rondonópolis realizam missas, procissões e encenações da Via Sacra. A Igreja Católica já prepara uma programação especial a ser realizada durante esse período. Mantendo uma tradição, o Jornal A TRIBUNA publica a programação da Semana Santa 2017 nas Paróquias da cidade. Confira:

PARÓQUIA SANTA TEREZINHA:

Dia 09 (Domingo de Ramos) – Missa com bênção de Ramos (Coleta em favor da Fraternidade).

Dia 10-04 (Segunda-feira) – 19h15 Missa do Crisma no Centro de Eventos da Paróquia Santa Terezinha.

Dia 11-04 (Terça-feira) – 19h Mutirão de confissões.

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) – 19h30 Missa do Lava Pés.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) – 17h Celebração da paixão e morte de Cristo e Via Sacra encenada (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) – 19h30 Missa da Vigília Pascal.

Dia 16-04 (Domingo da Páscoa) 7h30 e 19h Missa na Paróquia.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA:

Dia 09-04 (Domingo de Ramos) – 7h Procissão com bênção dos Ramos, saindo da Capela São Miguel, seguindo até a Paróquia com a Santa Missa.

19h Santa Missa com bênção dos ramos na Matriz Nossa Senhora Aparecida (Coleta em favor da Fraternidade).

Dia 10-04 (Segunda-feira) – 19h15 Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha.

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) – 19h Santa Missa da Ceia do Senhor e logo após atendimento de confissões até as 00:00 na Matriz Nossa Senhora Aparecida.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) – 5h Ofício das Trevas na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Atendimento de confissões das 7h as 11h30 na Matriz Nossa Senhora Aparecida. Celebração da Paixão do Senhor na Matriz Nossa Senhora Aparecida às 16h (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) – 19h Santa Missa da Vigília Pascal na Capela Santa Luzia (setor norte).

Dia 16-04 (Domingo da Páscoa) – 4h Santa Missa da Vigília Pascal na Matriz Nossa Senhora Aparecida, logo após café da manhã partilhado. Santa Missa na Capela São Miguel as 9h30.

PARÓQUIA SÃO DOMINGOS SÁVIO:

Dia 09-04 (Domingo de Ramos) – 7h30 Procissão saindo da Escola Elizabeth até a Matriz (Coleta em favor da Fraternidade).

Dia 10-04 (Segunda-feira) 19h15 Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha.

Dia 11-04 (Terça-feira) – 19h Cine Pregação na Paróquia São Domingos Sávio.

Dia 12-04 (Quarta-feira Santa) – 19h Santa Missa na Paróquia.

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) – 19h Missa do Lava Pés na Paróquia São Domingos Sávio, após a missa Adoração ao Santíssimo até a 0h.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) – 18h Celebração da Paixão de Nosso Senhor, após a celebração haverá Via Sacra encenada (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) – 20h Missa da Vigília Pascal na Paróquia São Domingos Sávio.

Dia 16-04 (Domingo de Páscoa) 8h e 18h Missa da Ressurreição do Senhor na Paróquia São Domingos Sávio.

PARÓQUIA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

Dia 09-04 (Domingo) – 7h Missa na Matriz com bênção de Ramos e Procissão. Santa Missa as 18h (coleta em favor da fraternidade).

Dia 10-04 (Segunda-feira) – 7h Celebração na Paróquia. Missa do Crisma 19h15 no Centro de Eventos Santa Terezinha.

Dia 11-04 (Terça-feira Santa) – 7h e 19h Missa e confissões na Matriz.

Dia 12-04 (Quarta-feira Santa) – 7h e 19h Missa na Matriz.

Dia 13-04 (Quinta-feira) – 7h Missa, das 8h as 11h adoração ao Santíssimo, as 11h30 Missa, as 19h Missa do Lava Pés – Instituição da Eucaristia e das 20h as 00:00h Adoração ao Santíssimo.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) – 7h30 Via Sacra encenada, das 8h as 11h confissões, as 16h Celebração da Paixão do Senhor e Adoração da Cruz (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) – 19h Missa da Ressurreição do Senhor na Matriz (levar velas e água para serem abençoadas).

Dia 16-04 (Domingo de Páscoa) – 7h e 18h Missa da Ressurreição na Matriz.

PARÓQUIA SÃO JOSÉ ESPOSO

Dia 09-04 (Domingo de Ramos) – 7h Missa na Matriz com a bênção dos Ramos na pista dupla do Conjunto São José II, as 18h missa na Matriz (coleta em favor da fraternidade).

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) – 19h30 na Paróquia São José Esposo Missa do Lava-pés.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa – 6h30 Via Sacra na pista dupla do Conjunto São José II (coleta em favor dos lugares Santos). Celebração da Paixão na matriz as 15h com procissão para a Comunidade São Judas Tadeu no Marechal Rondon.

Dia 15-04 (Sábado) – 20h Vigília Pascal na Paróquia São José Esposo.

Dia 16-04 (Domingo de Páscoa) – 5h Missa de Páscoa na Paróquia São José Esposo, as 7h30 e as 18h Missa na Paróquia São José Esposo.

PARÓQUIA SÃO JOSÉ OPERÁRIO

Dia 09 – Missa com bênção de Ramos (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 10-04 (Segunda-feira) 19h15 Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos da Paróquia Santa Terezinha.

Dia 12-04 (Quarta-feira Santa) – 19h30 Confissões com vários padres (mutirão).

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) – 8h Missa dos Catecúmenos e as 19h30 Missa da Santa Ceia do Senhor na Paróquia São José Operário.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) – 7h Via Sacra, as 9h confissões e as 16h Liturgia da Paixão e Morte do Senhor (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) – 20h Missa de Aleluia com Procissão Luminosa.

Dia 16-04 (Domingo de Páscoa) – 7h30 Missa da Páscoa do Senhor e 8h Missa na Vila Mineira.

CATEDRAL SANTA CRUZ

Dia 09-04 (Domingo de Ramos) – 7h30 Santa Missa e Procissão com Ramos. As 19h, Santa Missa na Catedral (coleta em favor da fraternidade).

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) – 19h Missa da Ceia do Senhor.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) – 16h Rito da Cruz (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) – 20h Missa com bênção da água e do fogo.

Dia 16-04 (Domingo da Páscoa) – 07h30 e as 19h Missa da Ressurreição na Catedral.

PARÓQUIA BOM PASTOR

Dia 09-04 (Domingo de Ramos) – 7h Procissão e Missa saindo da Praça da Saudade, rumo à Paróquia Bom Pastor (coleta em favor da fraternidade). As 18h30 Procissão e Missa, saindo da Igreja Santa Terezinha rumo à Paróquia Bom Pastor.

Dia 10-04 (Segunda-feira) – 5h Caminhada penitencial, saindo da Igreja Bom Pastor rumo à Igreja São João Batista 2. Missa dos Santos Óleos no Centro de Eventos Santa Terezinha as 19h15.

Dia 11-04 (Terça-feira) – 18h30 Encerramento dos grupos da CF na Paróquia Bom Pastor. Missa na Paróquia as 19h e Via Sacra as 20h.

Dia 12-04 (Quarta-feira Santa) – 18h30 Procissão do encontro e Missa na Paróquia Bom Pastor.

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) – 19h Santa Missa da Ceia do Senhor, Lava Pés, translação, sacramento e adoração até a 00:00h.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) – 15h Celebração da Paixão do Senhor na Paróquia Bom Pastor, após a celebração Via Sacra encenada pelas ruas da cidade (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) – 20h Missa da Vigília Pascal, solenidade na Paróquia Bom Pastor.

Dia 16-04 (Domingo da Páscoa) – 7h e 18h30 Missa de Páscoa na Paróquia Bom Pastor.

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA

Dia 09-04 (Domingo de Ramos) – 8h Missa (coleta em favor da fraternidade).

Dia 10-04 (Segunda-feira) – 5h Procissão da Penitência, saindo de frente a Conveniência Casa Nossa encerrando na Matriz. Missa dos Santos Óleos às 19h15 no Centro de Eventos da Paróquia Santa Terezinha.

Dia 11-04 (Terça-feira) – 5h Procissão da Penitência, saindo de frente a Conveniência Casa Nossa encerrando na Matriz .

Dia 12-04 (Quarta-feira Santa) – 5h Procissão de Penitência, saindo de frente Conveniência Casa Nossa encerrando na Matriz. Missa às 19h com entrega da Cruz da Catequese na Matriz São João Batista.

Dia 13-04 (Quinta-feira Santa) 5h Procissão de Penitência, saindo de frente a Conveniência Casa Nossa, encerrando na Matriz. Missa do Lava Pés às 19h na Matriz São João Batista. 2º Retiro de Jovens na Comunidade Nossa Senhora Aparecida de Boa Vista, às 19h.

Dia 14-04 (Sexta-feira Santa) 15h Missa da Paixão de Cristo na Matriz. Procissão do Encontro às 19h, com saída das mulheres da Comunidade Beata Maria Romero, e os homens saindo da Comunidade São Miguel Arcanjo, encontrando na Matriz (coleta em favor dos lugares Santos).

Dia 15-04 (Sábado) 19h Vigília na Matriz e na Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

Dia 16-04 (Domingo de Páscoa) 8h30 Missa intercomunitária na Paróquia São João Batista.