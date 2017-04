Entendimento é que concessionária da rodovia privilegiou os empresários do trecho da saída para Campo Grande

A reunião realizada no paço municipal entre Prefeitura de Rondonópolis e a concessionária Rota do Oeste, na semana passada, para tratar da travessia urbana da BR-163/364, em Rondonópolis, continua repercutindo. Diante do desfecho e dos esclarecimentos obtidos na reunião, um mototaxista que mora no bairro Rui Barbosa, que margeia a BR, procurou o Jornal A TRIBUNA para criticar que a Rota do Oeste privilegiou os empresários do trecho da saída para Campo Grande em detrimento dos moradores que residem nos demais trechos próximos à rodovia.

O mototaxista Evandro Araújo de Souza, que também participou da reunião na semana passada, rebate os argumentos dados pela concessionária para não contemplar a travessia urbana com a construção de passarelas que pudessem atender aos milhares de moradores que precisam cruzar diariamente a rodovia na cidade. A empresa alega que essas benfeitorias não fazem parte do contrato de concessão. Contudo, o profissional ressalta que as benfeitorias no trecho entre o Trevão e a Crystal também não constavam no contrato, assim como foi repassado, mas que foram contempladas para atender aos interesses dos muitos empresários dessa região da cidade, sendo muitas transportadoras, que fazem o pagamento de pedágio.

Conforme Evandro, a concessionária também deveria ter contemplado os trechos urbanos da cidade que necessitam de passarelas, para atender os moradores, quando da inclusão no contrato das benfeitorias previstas no trecho entre o Trevão e a Crystal, que inclui nesse caso a implantação de uma passagem subterrânea em frente ao Posto Locatelli e de um viaduto no entroncamento das BRs 163 e 364. Da de mesma forma, ele entende que os moradores dos bairros junto à rodovia precisavam e precisam de passarelas em pelo menos quatro pontos: junto à Vila Mamed; no viaduto de acesso a Avenida Presidente Médici; no acesso à Escola Odorico; e em frente ao Senai; além de uma passagem subterrânea para interligar a Vila Rica e o bairro Rui Barbosa.

O profissional explica que não é contra as obras no trecho da rodovia na saída para Campo Grande, mas em relação ao que entende como falta de critérios para estabelecer as benfeitorias na travessia urbana em Rondonópolis. “Acho que quiseram beneficiar as empresas do setor industrial da cidade e esqueceram a população que precisa atravessar a pista de um lado para o outro”, externou. “Eles estão pensando somente nos empresários que pagam pedágio”, continuou Evandro, dizendo que espera agora que o Ministério Público e os políticos possam intervir na causa em prol dos moradores.

Conforme já explicado pela concessionária ao Jornal A TRIBUNA, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) não previu grandes melhorias na travessia urbana local, porque está prevista em contrato a construção de um contorno rodoviário em Rondonópolis, cujo projeto está pronto e em análise, entendendo que a obrigação da concessionária é garantir o tráfego de longa distância. Com o contorno que passará possivelmente atrás da área do 18º Grupo de Artilharia de Campanha (Exército), a travessia urbana passa a ser tráfego local, com redução do fluxo de veículos pesados.