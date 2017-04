Os professores da rede municipal de ensino que atuam na zona rural de Rondonópolis e estão reclamando de que a atual administração reduziu o pagamento do auxílio transporte, continuam aguardando um posicionamento do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

“O prefeito pediu um parecer técnico sobre a situação. Além disso, declarou que enquanto não tivesse este parecer não iria responder nem que sim e nem que não referente às reivindicações dos servidores”, disse ontem a secretária de Governo Mara Gleibe em uma reunião com os vereadores, que suspenderam por dez minutos a sessão da Câmara para discutir a questão com os professores e representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis (Sispmur).

Os sindicalizados alegam que a lei refere-se ao pagamento do subsídio com base no salário mensal, mas que a administração está fazendo o pagamento apenas sobre os 21 dias trabalhados. Conforme os servidores, o pagamento integral do benefício é garantido por lei para custeio do deslocamento diário dos profissionais.

O vereador Subtenente Guinancio (PSDB) lembrou que o prefeito Zé Carlos do Pátio já pagou o benefício na gestão anterior. “Em anos anteriores foi uma interpretação, agora há outra? Essa Casa aprovou a lei, portanto se há alguém que queira mudá-la ou refazê-la que assuma o ônus político e jurídico”.

A presidente do Sispmur, Geane Lina Teles, disse que a resposta ficou de ser repassada aos profissionais ontem e que o fato de não recebê-la desagradou a todos. “Os profissionais cancelaram a aula de hoje [ontem] para vir até aqui. Esse dia terá que ser reposto, pois os alunos não podem ser prejudicados. Espero que na segunda-feira (17), possamos sair daqui com a resposta, pois se esta for negativa, iremos judicializar a prefeitura”, avisou.