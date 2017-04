A professora Arolda Dueti Silva, de 94 anos, é a personagem desta semana da série de entrevistas especiais do Jornal A TRIBUNA com pioneiros de Rondonópolis. Morando na Vila Planalto e cercada do carinho da família, dona Arolda faz parte da história da cidade, com uma colaboração inquestionável para a educação no Município. Ela também foi a segunda mulher da história a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores. Vivendo há 66 anos em Rondonópolis, a professora é uma das figuras mais lembradas quando se fala em pioneirismo local.

Diferente das demais entrevistas já publicadas na série especial do A TRIBUNA sobre os pioneiros de Rondonópolis, desta vez, o crescimento da cidade e a história daqueles que ajudaram a construir o Município será contada por meio do material colhido em nossos arquivos. Busca-se com isso, uma forma de reconhecer, homenagear e evidenciar a pioneira Arolda Dueti Silva, que contribuiu ao longo de sua vida para o desenvolvimento local.

Com amor e afeto, a família tenta driblar e melhorar as condições da saúde de dona Arolda, que sofre da doença de Alzheimer. Embora as memórias, dona Arolda não perdeu o riso fácil, a simpatia, a vaidade e a certeza de que fez muito por esta cidade.

A pioneira é natural de Ipiaú, no sul da Bahia, filha de Francisco Silva e Laura Dueti Silva. Veio, com os pais, para Itumbiara (GO) em 1946, com 22 anos, cidade onde concluiu seus estudos. Em 1949 mudou-se para Poxoréu, onde abriu a escolinha “Curso Particular Nossa Senhora das Graças”.

Em 1950, dona Arolda foi contratada pelo Estado para lecionar no Grupo Escolar Júlio Müller, também em Poxoréu. Sua história em Rondonópolis começou em 1951, quando ao mudar-se para a cidade, ainda uma vila, e perceber a carência no setor da educação, reabriu o curso particular Nossa Senhora das Graças e deu início a sua contribuição educacional para com o Município.

Inicialmente, lecionou para apenas três crianças, mas em seis meses já eram 70 alunos. Posterior a escolinha, Arolda exerceu o magistério no Colégio Sagrado Coração de Jesus e foi professora e diretora da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga (EEMOP). Até hoje, a dedicação pela melhoria do ensino em Rondonópolis é lembrada por seus alunos e admiradores.

Rondonópolis, constituída Município em 1953, em sua terceira legislatura registrou a participação da mulher no exercício político, e Arolda faz parte desse momento. Nas eleições municipais de 1962, Arolda Dueti não conseguiu se eleger vereadora, mas ficou como suplente de Antônio Finazzi (Toniquinho). Porém, ele acabou renunciando e Arolda assumiu o mandato por um ano em 17 de fevereiro de 1965.

Naquele pleito de 1962, Elza de Oliveira (PSD), a Elza do Hotel Luzitano, entrou para a história como a primeira mulher eleita vereadora em Rondonópolis. Dona Arolda, portanto, foi a segunda mulher da história a ocupar uma cadeira no Legislativo local.

Desta época, a professora guarda a foto oficial como vereadora. O retrato, pendurado na sala da pioneira, é olhado com carinho por dona Arolda que brinca: “Muito bonita!”.

Com uma trajetória longa e construtiva, Arolda se aposentou como professora em 1987. Entre os admiradores de sua história, um consenso: Rondonópolis lhe deve uma escola pública com o seu nome.

Em meio às suas fotos e recordações, dona Arolda encontra um auxílio para o processo de reminiscência. Alguns profissionais dizem que recortes ou notícias de jornais, sobre fatos marcantes da vida do paciente com Alzheimer, também produzem motivações para seu tratamento. Que mais uma vez em nossas páginas, não apenas a sociedade se lembre de dona Arolda, como a própria não se esqueça de que é merecedora de todas as homenagens recebidas.