O vereador Professor Sidinei (PDT) afirmou à reportagem que, neste primeiro ano de mandato, não irá abrir brecha para o “rodízio” com os suplentes. “Acho cedo para esta possibilidade, pois tenho muitos projetos para efetivá-los. Isso [rodízio] poderá ocorrer a partir do ano que vem, porém não tenho nenhum compromisso de campanha neste sentido”, avisou o parlamentar.

Ele explica que poderá até dar a oportunidade para o seu suplente assumir, mas dentro da legalidade. “Atualmente o vereador pode, de forma legal, se licenciar para assumir secretaria na prefeitura ou por motivos de saúde. Fora destes requisitos, poderemos pedir licença para que o suplente assuma se o prefeito sancionar o projeto, aprovado por esta Casa, que altera a lei orgânica do município possibilitando que os vereadores possam pedir licença por até 30 dias para tratar de questões particulares, ou seja, o chamado ‘rodízio’ entre os vereadores e os seus suplentes”, explicou.

O Professor Sidinei foi eleito na coligação Renovar e Avançar composta pelos partidos PRB, PV, PRP, PDT, PC do B, PTC e PPL. O primeiro suplente da chapa é o ex-secretário de Meio Ambiente Lindomar Alves (PV), o segundo suplente Adilson do Amaral (PRB) e a terceira suplente é a jornalista Kalynka Meirelles (PRB).

Caso se licencie o professor Sidinei ou o vereador Sílvio Negri (PC do B), o primeiro que assume é Lindomar Alves. O professor Sílvio Negri também já declarou ao A TRIBUNA que a possibilidade de rodízio para este ano está descartada.