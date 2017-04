A professora Arolda Dueti Silva, de 94 anos, será a personagem neste domingo (2) da série de entrevistas especiais do Jornal A TRIBUNA com pioneiros de Rondonópolis. Morando na Vila Planalto e cercada do carinho da família, dona Arolda faz parte da história da cidade, com uma colaboração inquestionável para a educação no Município. A reportagem completa você confere na edição deste domingo do Jornal A TRIBUNA.