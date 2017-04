Na noite de ontem (12/04) dezenas de produtores rurais da região Sudeste de Mato Grosso participaram de uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que aprovou a constitucionalidade da cobrança do Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (Funrural) – contribuição social cobrada ao produtor rural em percentual sobre o valor bruto de suas receitas. O ato foi uma iniciativa do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis .

Durante a Assembleia, o Sindicato aprovou, em votação, um pedido para que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato) peça o afastamento do presidente interino da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Junior. O pedido se deve, segundo a diretoria do sindicato, ao posicionamento do presidente da CNA que apoiou a decisão do STF, o que para a entidade não atende os interesses dos produtores rurais.

A diretoria também sugeriu à Famato a alteração estatutária da CNA, impossibilitando a reeleição para presidência e diretoria executiva. Solicitou ainda uma alteração na forma da representatividade de votos da CNA, levando em consideração o número de produtores rurais ativos em cada unidade estadual, aplicando-se o sistema proporcional de eleição.

Ao final da apresentação das pautas, houve o posicionamento dos associados sobre o Funrural e votação das pautas, que foram aprovadas pela unanimidade dos produtores presentes. Na ocasião também estiveram presentes os presidentes dos sindicatos dos produtores rurais de Guiratinga e Alto Garças.

De acordo com o vice-presidente da Famato, Francisco Olavo de Castro, a Federação vai fazer uma Assembleia no próximo dia 19 de abril para discutir as pautas deliberadas pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis e muito em breve se reunir com os presidentes de todos os Sindicatos e apresentar uma posição sobre as medidas solicitadas.

“Mato Grosso é um estado líder em produção e nossa obrigação é cuidar dos interesses do produtor, este é um momento para nos reunirmos, tirar dúvidas, apresentar deliberações, colocando o posicionamento de cada Sindicato e a Federação com certeza vai se posicionar a favor do produtor rural”, ressaltou o vice-presidente.

Para o agricultor e vice-presidente da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), Carlos Ernesto Augustin, a Assembleia busca uma forma mais quantitativa de representatividade e requer que os direitos do produtor sejam atendidos. “Não estamos satisfeitos com tal posicionamento do presidente da CNA e por meio dessa Assembleia buscamos reforço para o movimento sugerido, e acreditamos que junto a Famato teremos mais força e teremos respostas para as deliberações”, destacou Augustin.

Em seu posicionamento, o vice-presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Rondonópolis, Lucindo Zamboni destacou que a Assembleia busca mudanças e representatividade junto à Federação para que os interesses do produtor sejam priorizados. “Hoje tivemos uma grande participação por parte do produtor e tudo que foi apresentado teve aprovação unânime. Agora é esperar que tenhamos apoio da Famato e que a Federação nos represente frente a CNA, pois no atual momento o produtor não se sente representado na Confederação. Nós do Sindicato nos colocamos à disposição dos associados para esclarecimentos”, explicou o vice-presidente.