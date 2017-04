A tornozeleira eletrônica é um dispositivo que tem sido visto como uma forma de reduzir a lotação nas penitenciárias. Em Mato Grosso, assim como em muitos Estados, ela é amplamente utilizada. A tecnologia que sempre prometeu reduzir custos com detentos e evitar superlotação nos presídios, inclui um GPS para determinar a localização por satélite e um modem para transmissão de dados por sinal de celular. Todas as informações são passadas, em tempo real, para uma central de monitoramento que pode estar em qualquer lugar.

Em Rondonópolis, ela fica dentro da Major Eldo de Sá Corrêa (Mata Grande) e atende os detentos não apenas da cidade como dos Municípios vizinhos. Embora considerada uma tecnologia de ponta, as falhas são evidentes. Quase que semanalmente, pessoas que fazem uso de tornozeleira são presas cometendo algum tipo de crime.

De 2015 a 2017, policiais militares do 5º Batalhão situado em Rondonópolis conduziram para a 1ª Delegacia de Polícia 272 reeducandos com algum tipo de violação da tornozeleira eletrônica, seja por estarem cometendo um novo crime ou por desligarem o aparelho. Tal fato chamou a atenção da Polícia Militar, que entendeu que algo precisava ser feito.

Foi então que o Comando Regional criou o projeto “Patrulha Disciplinar”. A ação tem como foco monitorar os reeducandos de Rondonópolis que utilizam a tecnologia da tornozeleira eletrônica.

Atualmente, conforme informações do sistema penitenciário local, cerca de 300 reeducandos fazem uso do equipamento. O projeto, que é uma ação integrada da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil e Sistema Penitenciário, foi colocado em prática pela primeira vez na noite da última sexta-feira (31), durante operação integrada deflagrada em Rondonópolis.