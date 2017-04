O cancelamento foi feito a pedido do deputado Adalto de Freitas (SD), que afirmou que na votação não foi lido o nome dos beneficiados com o título

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), informou ter cancelado a votação que concedeu título de cidadão mato-grossense ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cancelamento foi feito a pedido do deputado Adalto de Freitas (SD), que afirmou que na votação não foi lido o nome dos beneficiados com o título. A leitura dos nomes, segundo ele, é uma exigência do Regimento Interno da Casa. Além de Lula, no dia, foram concedidas outras 14 homenagens.

“O deputado Daltinho pediu para cancelar os títulos que foram concedidos naquele dia, inclusive do Lula. Porque naquela votação eu cometi uma falha – e eu assumo isso. Devido à pressa, não li o nome de todos. Fiz um resumo, acabou aprovando e eles não tinham visto o nome do Lula”, afirmou o deputado, em conversa com a imprensa.

Nesta semana, Botelho já refez a votação dos outros 14 títulos, menos o de Lula. Segundo ele, a homenagem somente será colocada em votação novamente caso o deputado Valdir Barranco (PT) reapresente a proposta. O petista foi o autor do título ao ex-presidente. “Refizemos algumas votações, mas a do Lula ficou de fora. Se o Barranco colocar, é um direito dele, mas aí a votação será mais clara, para que todos possam decidir se querem ou não dar o título. Eu não vou colocar mais em votação. Depende do Barranco decidir reapresentar. Por enquanto, foi cancelada”, afirmou.

O presidente da Assembleia voltou a se negar a analisar se a homenagem era justa ou não. Na última semana, os noticiários foram tomados por conteúdos das delações premiadas de executivos da Odebrecht, em que revelaram esquemas de pagamentos de propinas milionárias a políticos do País, inclusive ao ex-presidente. O petista já é réu por lavagem de dinheiro e corrupção em cinco ações penais, três da Lava Jato, uma na operação Zelotes e uma na operação Janus. “Ele [Lula] não tem nenhuma condenação, está sendo acusado. Foi presidente, nunca votei no Lula e não voto no PT. Mas ele foi o presidente que terminou a gestão com quase 80% de aprovação, tem seus méritos, para Mato Grosso especificamente, e não há como eu dizer se ele pode ou não fazer essa propositura. Não cabe a mim esse julgamento”, disse.

A HOMENAGEM

O projeto havia sido aprovado pelos deputados estaduais no dia 12 deste mês, em primeira votação. Na justificativa, Valdir Barranco cita que os dois mandatos de Lula foram marcados pela “implementação bem sucedida de programas de distribuição de renda”, “salários mais altos” à população, “geração de emprego e melhor qualidade de vida”, entre outras iniciativas, das quais, segundo ele, “Mato Grosso foi incalculavelmente beneficiado”.

Em conversa com a imprensa, o deputado classificou como “merecida” e “tardia” a homenagem. “Vejo que o título é merecido e tardio. O presidente Lula tem uma história de dedicação ao Estado de Mato Grosso desde o início dos anos 80, quando ele já andava aqui em prol do fortalecimento do movimento sindical”, defendeu.

No entanto, até o fechamento da edição, o deputado Barranco ainda não havia se manifestado se vai reapresentar ou não a proposta para homenagear o ex-presidente Lula.