Enquanto a Prefeitura de Rondonópolis paga expressiva quantia de recursos mensalmente em aluguel para inúmeras estruturas municipais, um prédio próprio do Município localizado no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Rio Branco segue abandonado, sendo deteriorado pelo tempo desde o fim de 2015, quando houve a mudança dos serviços ali existentes.

O prédio do Município que está sem utilização já sediou, ao longo dos anos, as mais diversas estruturas municipais, inclusive o paço municipal. Há alguns anos, o espaço abrigou o Centro de Apoio Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas), até a mudança para o prédio próprio no Jardim Santa Marta. Antes da desativação, o prédio abrigava os serviços de farmácias de alto custo/ saúde mental e da Policlínica Central, que migraram para o prédio do antigo Hospital São José, alugado pelo poder público.

O vereador Elton Mazette é um dos que tem acompanhado a situação desse prédio público, localizado em região valorizada da cidade. Ele atestou para a reportagem que é um desperdício do patrimônio público esse prédio ficar abandonado e sem utilização. O vereador diz que levou dois engenheiros ao prédio, os quais constataram que a condição estrutural do espaço ainda está boa, necessitando apenas de uma ampla reforma, com troca do telhado, partes hidráulica e elétrica, do piso, além das janelas.

Mazette disse que já conversou sobre a situação desse prédio central com a secretária de Saúde, Izalba Albuquerque, e com o prefeito Zé Carlos do Pátio. O vereador diz que defende que o Município transforme o local em um grande centro de referência em atendimento à mulher, podendo abrigar, por exemplo, Delegacia da Mulher, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Associação das Mulheres, serviço de ultrassom e corpo de delito feminino, entre outros. “Nós temos salas suficientes no local”, justifica.

O coordenador do Departamento de Atenção Básica à Saúde, Marcelo Miranda, informou ontem ao Jornal A TRIBUNA que a Prefeitura já está trabalhando em uma destinação para o prédio localizado no cruzamento da Avenida Bandeirantes com a Rua Rio Branco. Para tanto, disse que a Secretaria Municipal de Infraestrutura atua em cima de um projeto de engenharia para a reforma/construção da unidade.

Marcelo disse que, possivelmente, o espaço em questão vai sediar a Policlínica Central e farmácias de alto custo/saúde mental, que funcionam em prédio locado atualmente. Ele adiantou que já existe uma emenda parlamentar alocada para a reforma necessária, com complementação pelo programa “Requalifica” e parte com recursos próprios. No entanto, externou que não há previsão para o começo das obras necessárias no local.

Atualmente, a Prefeitura paga aluguel, por exemplo, para o funcionamento do Procon, Policlínica Central, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Ação Social, Centro de Reabilitação Nilmo Junior, Centro Pop, entre vários outros.