A aposta que acertou as seis dezenas do concurso 1.924 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 101,5 milhões, sorteado nesta quarta-feira (26/4), foi proveniente de um “bolão” de 20 pessoas, registrado no município de Jaciara, a 70 quilômetros de Rondonópolis. Entre os participantes do “bolão” está o prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre Russi, município vizinho a Jaciara e distante cerca de 60 quilômetros de Rondonópolis. Cada participante do bolão ganhou R$ 5,127 milhões, já descontados os impostos.

Alexandre Russi é empresário e também ocupa o cargo de presidente do Consórcio de Desenvolvimento Econômico da Região Sul do Estado. Em entrevista ontem ao Jornal A TRIBUNA, ele explicou como se tornou o mais novo ganhador da Mega-Sena. “A dona da lotérica em Jaciara fez o ‘bolão’ e colocou para vender; o que ela não conseguiu vender, ligou para os conhecidos e foi oferecendo”, contou o prefeito, acrescentando que foi a própria empresária que também o comunicou da contemplação.

O prefeito explica que não tem o hábito de jogar na Loteria, que fez a aquisição do “bolão” por amizade e que a contemplação no concurso foi uma grande surpresa. O bolão lhe custou R$ 99,22. “Não confiava em jogos de Loteria; achava que era falcatrua!”, justificou. “Nunca esperava ganhar. Joguei por jogar. Parece que é um sonho e que vou acordar a qualquer hora”, reforçou. Com o prêmio, ele diz que pretende pagar contas, guardar uma parte para investimentos e que pensa em fazer algumas doações para entidades filantrópicas.

Com a notícia de que ganhou na Mega-Sena, Alexandre diz que já apareceu um monte de gente que não conhece nas redes sociais lhe pedindo uma série de coisas. Ele explicou porque não escondeu a informação que ganhou o prêmio. “Se tivesse ganho uma quantia como R$ 55 milhões ou 110 milhões, teria me escondido. Mas o pessoal soltou o meu nome, e pensei que não tinha nada a esconder, até para mostrar que é algo sério [a Loteria]”, externou. “Não sei se fiz certo ou errado [tornar pública a contemplação]; fiz na boa fé”, acrescentou.

Além de prefeito de São Pedro da Cipa, Alexandre é irmão do deputado estadual licenciado Max Russi, atualmente secretário estadual de Trabalho e Assistência Social. Outra pessoa conhecida que está no “bolão”, segundo Alexandre, é o secretário-executivo do Consórcio de Desenvolvimento Econômico da Região Sul do Estado, Rosandro Andrade.

A lotérica onde foi registrada a aposta em questão fica na avenida principal de Jaciara. A maioria dos participantes do “bolão” contemplado é da própria cidade de Jaciara. A estimativa repassada pela Caixa Econômica Federal é que os valores estarão disponíveis em conta pessoal aos ganhadores (liberados para gastar) dentro de 25 a 30 dias.