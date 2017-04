A Justiça do Trabalho desinterditou o prédio do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas dos Correios, no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, após a empresa dar início ao processo de limpeza e tomar medidas para evitar uma nova infestação de pombos no local.

Na semana passada, cerca de 300 funcionários da unidade cruzaram o braços após a morte do trabalhador Celso Luiz Gomes, de 47 anos, que contraiu uma infecção por histoplasmose, mais conhecida como “doença do pombo”.

Apesar da liberação do prédio, os funcionários continuam em greve, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Mato Grosso (Sintect). Entre as reivindicações dos servidores, estão a limpeza constante do centro de distribuição e o pagamento dos dias em que estão parados.

Até o momento, devido a greve, mais de 20 mil encomendas não foram entregues, conforme balanço dos Correios. A empresa aguarda a assembleia geral dos trabalhadores, que deve definir se a greve continuará pelos próximos dias ou não. No Centro de Tratamento foram instaladas telas fixas e cortinas nas portas do complexo. Além disso, a empresa disse que disponibilizou exames médicos com pneumologistas para os servidores. Contudo, os trabalhadores aguardam mais garantias.

Com o imbróglio em Cuiabá, clientes de todo o Mato Grosso e também de outros estados são afetados, já que a unidade é de tratamento e de distribuição para outras localidades.

Para chegar em Rondonópolis, as cartas e encomendas geralmente não chegam dentro do prazo, devido ao deficit de funcionários em Cuiabá e também aqui na cidade. Com a paralisação, o consumidor pode esperar ainda mais lentidão para a entrega do material desejado.