Preços de hortifrutigranjeiros em SP têm alta de 0,05% – 09h27′

Os preços dos produtos comercializados na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) subiram em média 0,05% em março na comparação com fevereiro, segundo aponta pesquisa. De janeiro a março, houve elevação de 1%, taxa bem abaixo da alta verificada no primeiro trimestre do ano passado (16,42%). No acumulado dos últimos 12 meses, foi constatada queda de 10,16%.

Essa pequena elevação em março foi puxada pelos legumes que ficaram em média 15,98% mais caros. Segundo a Ceagesp, o volume comercializado cresceu 5,1% sobre março de 2016 e 7,7% na comparação com fevereiro último.

Fonte: Agência Brasil