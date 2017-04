Após a queda no dia 10 de março deste ano, devido a uma chuva acompanhada de ventos fortes, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) anunciou que na manhã de hoje (28), um ipê amarelo será plantado na Praça Brasil, em substituição a árvore que era considerada uma das “Sete Maravilhas de Rondonópolis”.

Conforme o secretário Municipal de Meio Ambiente, João Fernando Copetti, o empresário do ramo de paisagismo, Cláudio Ferreira, procurou a secretaria e propôs a doação de uma planta adulta do ipê amarelo, o que deve minimizar o tempo de espera de uma nova florada. “Nos viveiros a gente encontra uma muda de dois metros, esta é uma árvore cultivada adulta, de seis metros, com sustentação”, destacou Copetti.

O ipê amarelo/Praça Brasil foi escolhido como uma das “Sete Maravilhas de Rondonópolis” em 2007, juntamente com a Cidade de Pedra/Parque Ecológico João Basso, o Templo Metodista, a Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus, a Prefeitura Municipal/Palácio da Cidadania, o Horto Florestal/Bosque Municipal “Isabel Dias Goulart”, e o Casario/Parque das Águas, em um projeto realizado pelo Jornal A TRIBUNA em parceria com o curso de Turismo do antigo Cesur.

Depois, uma lei municipal do ex-vereador Olímpio Alvis tornou o ipê amarelo da Praça Brasil um patrimônio histórico-cultural da cidade de Rondonópolis, devendo o poder público proteger e preservar a árvore, assim como efetuar ações de erradicação de pragas e doenças por meio de monitoramento técnico.