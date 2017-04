NO FIM DE SEMANA

Em continuidade às ações de prevenção e repressão à criminalidade em Rondonópolis, as polícias Civil e Militar realizaram, no fim de semana, atividades de saturação em bares e lanchonetes do município.

Foram feitas revistas a pessoas em estabelecimentos comerciais em pontos estratégicos da cidade. O comandante regional da Polícia Militar de Rondonópolis, tenente-coronel PM Wilker Soares Sodré, destacou que o foco das ações foi a redução dos índices criminais na região, especialmente dos roubos, furtos, homicídios e tráfico de drogas. Mais informações na edição desta terça-feira (4) do Jornal A TRIBUNA.