Policiais da Força Tática, do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra) e do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (GCCO) estão na região de Alto Taquari procurando um bando formado por pelo menos 10 assaltantes que invadiram a agência da Caixa Econômica Federal (CEF) do município, na madrugada de ontem (19). Durante a ação criminosa, os bandidos atiraram para cima e três disparos atingiram o prédio da Polícia Civil. Eles também dispararam por cerca de 20 minutos contra a companhia da Polícia Militar. Ninguém ficou ferido.

Policiais de Rondonópolis também estão envolvidos nas buscas aos criminosos. Foram montadas barreiras na região e, segundo apurado preliminarmente, os bandidos fugiram rumo a cidade de Costa Rica (MS). O Batalhão de Operações Especiais (Bope) de Mato Grosso do Sul foi acionado e também está na busca dos assaltantes. Até o fechamento da edição, ninguém havia sido preso.

O assalto aconteceu por volta das 3 horas e deixou os moradores da cidade muito assustados. Os bandidos armados explodiram caixas eletrônicos, arrombaram um cofre e furtaram armas da agência. Dois revólveres foram levados do local. Conforme o comandante da PM em Alto Taquari, subtenente Alexandre da Silva Valério, dinamites foram usadas na ação. “Eles atiraram e deixaram a polícia contida no prédio, enquanto outra ‘turma’ ficou explodindo os caixas”, disse o comandante.

ACIDENTE DE TRABALHO

Em meio a movimentação das buscas para localizar os bandidos que assaltaram a agência da Caixa, um prestador de serviço de uma empresa que fornece internet para o Município de Alto Taquari, caiu de uma torre de aproximadamente 30 metros, localizada no pátio da Delegacia da cidade, e morreu no local. A vítima foi identificada como Helton Correa, que residia em Cuiabá e estava em Alto Taquari a trabalho. As informações iniciais dão conta de que antes de cair, o trabalhador teria sofrido uma descarga elétrica. A Polícia Civil de Alto Taquari vai investigar o caso.