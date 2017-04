A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), de Rondonópolis, esclareceu um homicídio ocorrido no dia 6 de abril, no Jardim Liberdade, na cidade. Identificado nas investigações como suspeito da autoria do crime, Leonardo da Silva Santos, conhecido como “Leo”, foi autuado pelo crime de homicídio qualificado. Ele é suspeito de assassinar Nakson Junior Caetano Ferreira Katsui, de 24 anos. Mais informações na edição desta quarta-feira (12) do Jornal A TRIBUNA.