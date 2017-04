Policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar (6º Comando Regional), sediado em Cáceres, prenderam no final da manhã de anteontem (28.04), o boliviano David Cesar Caviri Caviri, de 42 anos, e com ele apreenderam 45 cápsulas de cocaína que trazia no estômago.

A prisão aconteceu em uma residência no bairro São Lourenço, um local onde supostamente funcionaria uma boca de fumo. Flagrado no banheiro, onde havia expelido e higienizava as cápsulas, David declarou aos policiais que estava traficando da Bolívia para o Brasil para o proprietário da casa onde foi preso.

O dono da “boca” não estava lá, porém os policiais o identificaram. Além do documento que seria dele, uma carteira de habilitação de piloto amador de barco, na casa havia uma balança de precisão, R$ 467, telefone celular e seis rolos de fita crepe.

O boliviano estava com o filho, um menino de apenas cinco anos, que com a prisão do pai ficou sob a guarda de uma equipe do Conselho Tutelar de Cáceres.