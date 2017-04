As unidades especializadas da Polícia Judiciária Civil agora têm um carro blindado para ações de alta complexidade, como casos de assalto a banco, rebeliões em presídios, diligências em áreas perigosas e operações no interior do Estado.

O veículo, avaliado em cerca de R$ 500 mil, tem blindagem nível 5, suportando armamentos de grosso calibre. Foi doado pela empresa Brinks. Cerca de R$ 50 mil foram investidos na adaptação do veículo para a atividade policial.

O diretor de Execução Estratégica da PJC, delegado Mário Dermeval Aravechia Resende, foi o idealizador do projeto junto com outros policiais, que ajudaram nos trâmites da doação e na transformação do carro-forte em um veículo policial. “Solicitamos o veículo para a Brinks que nos doou devido ao trabalho da Polícia Civil nas ações contra roubo a bancos. Tivemos contato com os bancos e cooperativas e as empresas que também patrocinaram a reforma e adequações do veículo”, destacou.

O blindado ficará sob responsabilidade da Gerência de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada a Diretoria de Atividades Especiais, que tem treinamento para operar esse tipo de veículo.

O blindado mede 2,60m de altura por 2,30m de largura e tem 6,50m de comprimento. Possui chassi 709, motor Mercedes Benz, e é movido a Diesel. Para chegar ao estado final recebeu novo volante, rodas, interclimas, dois aparelhos de ares condicionados, inserção de plataformas metálicas, faróis, pára-choque, iluminação de led moderna e pintura de alto nível com adesivagem dentro da padronização visual da Polícia Judiciária Civil.

“Temos convicção de que a Polícia Civil e sociedade ganham com essa doação. A PJC terá capacidade maior de enfrentamento a grupos criminosos que utilizam armamentos pesados contra o Estado e a sociedade. Nossos profissionais foram capacitados para operar esse veículo e o armamento utilizado em eventual enfrentamento”, destacou o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogers Jarbas.