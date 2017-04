Uma das principais ferramentas que a Morro da Mesa Concessionária possui para melhorar os serviços prestados aos usuários da MT 130, trecho que liga Rondonópolis a Primavera do Leste é o acompanhamento do nível de satisfação de seus usuários. Através de questionários a Concessionária avalia a percepção de motoristas em relação aos serviços oferecidos, como guincho leve e pesado.

“A pesquisa é realizada após o atendimento realizado “in loco”, o usuário preenche a pesquisa e deposita na urna que fica no interior do veículo. O objetivo é medir a qualidade do atendimento dos nossos colaboradores, tempo de espera e outras situações que o usuário possa se manifestar na pesquisa.” – explicou o gerente de operações Leandro Barreto.

O recente estudo realizado no mês de março avaliou a opinião dos usuários, em relação ao atendimento prestado pela Concessionária, e 71,15% dos entrevistados avaliaram o atendimento como excelente, 28,01% classificaram o atendimento bom e 0.56% disseram que o atendimento é regular, outros 0.28%classificaram o atendimento como ruim.



Em relação ao tempo de espera para atendimento, 61% dos usuários declaram que foram atendidos em menos de 30 minutos, 27% relataram que o atendimento demorou em média de 30 a 40 minutos e apenas 12% disseram que esperaram mais de 40 minutos para ser atendido.

No período que compreende de janeiro a março de 2017, a Morro da Mesa Concessionária realizou 2.330 atendimentos a veículos.

Os resultados refletem a percepção de motoristas e ainda são complementados por uma análise focada em questões específicas, como a estrutura física e a prestação de serviços ao usuário. Com base na avaliação, a Concessionária Morro da Mesa projeta intervenções e melhorias que busquem sanar os apontamentos mais críticos.

SERVIÇO

Em caso de emergência o usuário deve entrar contato com a Concessionária Morro da Mesa, através do telefone 0800 646 0130.