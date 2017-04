O município de Rondonópolis foi um dos poucos municípios em Mato Grosso que mais contratou do que demitiu em março deste ano de 2017. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), ainda que tenha tido um resultado tímido, Rondonópolis apresentou neste mês de março um saldo positivo de 11 empregos, diante de 2.487 admissões e 2.476 demissões.

Agora somando o primeiro trimestre de 2017, entre janeiro e março, Rondonópolis já contabiliza um saldo positivo de contratações na ordem de 964 vagas de emprego, a partir de 8.017 admissões e 7.053 desligamentos. Com os novos resultados, é o terceiro mês seguido que Rondonópolis apresenta superávit na geração de empregos formais, com carteira de trabalho. Neste ano, até agora, Rondonópolis é a cidade com melhor saldo de empregos em Mato Grosso.

No mês de março deste ano, segundo o Caged, os setores em Rondonópolis que apresentaram melhor desempenho foram: prestação de serviços, com saldo de 95 vagas de emprego, a partir de 907 admissões e 812 demissões, e a indústria, com um saldo de 71 vagas, a partir de 413 contratações e 342 desligamentos. O setor de serviços industriais de utilidade pública teve saldo positivo de 4 vagas.

Por outro lado, os setores da economia de Rondonópolis que tiveram saldo negativo de contratação em março deste ano foram a agropecuária, com -62 vagas, diante de 114 admissões e 176 desligamentos, e o comércio, com saldo de -59 vagas, diante de 715 entradas e 774 demissões. Já a construção civil teve saldo de -35 vagas, diante de 328 admissões e 363 demissões.

Considerando o período entre janeiro e março de 2017, o melhor resultado neste período foi obtido pelo setor de prestação de serviços, com 828 vagas abertas, tendo 3.321 admissões e 2.493 demissões. Indústria e construção civil conseguiram bons resultados. Entre os setores mais representativos, o único com saldo negativo no trimestre na cidade é o comércio, com saldo de -287 vagas (2.008 admissões e 2.295 demissões).

Além de Rondonópolis, apenas Várzea Grande teve saldo positivo de empregos em março. Várzea Grande teve um saldo de apenas 6 vagas (1.497 admissões e 1.491 demissões). No trimestre, após Rondonópolis, destacam-se em Mato Grosso as cidades de Lucas do Rio Verde (814 empregos de saldo) e Primavera do Leste (811 empregos de saldo).