O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) se transformou em alvo de críticas até dos próprios vereadores da sua base de sustentação na Câmara Municipal. É o chamado “fogo amigo”. Um dos aliados descontentes é Vilmar Pimentel (SD), sempre com discursos duros cobrando o prefeito na tribuna da Câmara.

Anteontem, o parlamentar confessou que está preocupado com a situação da falta do pagamento integral do auxílio transporte aos servidores da zona rural. “O prefeito é o nosso líder maior, é democrático e legalista. Diz estar economizando, mas não está cumprindo a lei? A prefeitura não tem que dar lucro, tem que levar serviços de qualidade para a população. Os PSF’s estão sem médicos, os professores sem receber. Eles estão enganando o povo”, alfinetou Pimentel.

Já o vereador líder do prefeito na Casa de Leis, Juary Miranda (SD), disse que está difícil até para ele falar com o prefeito para levar as demandas do Legislativo. Além disso, Zé do Pátio já vem tendo seus projetos rejeitados pela maioria dos vereadores, sendo da base ou não.

Ontem mesmo, cinco projetos enviados por Pátio em regime de urgência não foram apreciados pelos vereadores. Um deles previa alteração na estrutura administrativa da Secretaria de Administração e outro pedia autorização para locação de novo imóvel para a Secretaria de Promoção e Assistência Social.