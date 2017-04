Parte da militância do PMDB não aceita a filiação do ex-prefeito Percival Muniz, hoje no PPS, na legenda peemedebista. A informação foi repassada pela reportagem por integrantes da sigla ontem na Prefeitura de Rondonópolis, durante visita do deputado federal Carlos Bezerra.

Perguntado sobre uma possível filiação de Muniz ao PMDB, Bezerra se limitou a responder que todos são bem vindos à sigla, confirmando que o partido está recebendo em seus quadros os ex-vereadores Mohamed Zaher e Ibrahim Zaher.

“O PMDB é um partido aberto e democrático. O pai do Ibrahim já foi do PMDB e está retornando. Além de muitas lideranças que estão vindo. Todos são bem vindos. Ibrahim e seu pai ficaram de agendar um ato grande para filiação, pois eles querem puxar inúmeras pessoas para o partido”, disse o deputado.