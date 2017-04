Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

os últimos acontecimentos, como a operação “Carne Fraca”, delações da Odebrecht, vêm a cada dia mudando os rumos da política brasileira, e claro, também aqui em Mato Grosso. Porém, muito ainda está por vir, em especial em Mato Grosso, onde parte da classe política está tensa com o que o ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa, preso há quase dois anos, possa delatar à justiça nas próximas semanas. Todos os dias estamos vendo os tubarões do poder corrupto sendo desmascarados, no entanto, a população quer mais que a criminalização, pois a cobrança é pela devolução dos recursos que foram desviados, quando deveriam ser investidos em serviços públicos de qualidade.

DIANTE

de tantas acusações que mudou o seu destino político, está o ex-governador Blairo Maggi (PP), o qual hoje é o Ministro da Agricultura do governo tampão do presidente Michel Temer (PMDB). Nesta última semana, Blairo Maggi descartou disputar a presidência da República em 2018. Senador licenciado, Maggi disse que tentará a reeleição ao Senado Federal, mas diante de tanto desgaste, ressaltou que a sua vontade era deixar o Mapa, no entanto tem um compromisso com o agronegócio brasileiro. Mas está claro que o rei da soja advoga em causa própria em nome do agronegócio. Sobre as delações premiadas, que teve o nome de Blairo incluído na lista do relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, Maggi vem se defendendo que irá levantar os dados, os números, para poder falar, contestar e mostrar que as acusações colocados não são verdadeiras.

NA OPINIÃO

do Colunista, muitos dos políticos acusados nas delações da Odebrecht poderão sofrer outras acusações em seus estados, pois o que vem ocorrendo é que a operação “Lava Jato” está semelhante a uma “bola de neve” por onde passa, sempre desencadeando e incentivando novas descobertas. A exemplo da “bomba relógio”, que é o ex-governador Silval Barbosa, que a qualquer instante pode explodir. Muitos comentam que as declarações do ex-deputado José Riva à justiça, foram apenas um aperitivo sobre o que está encoberto na política mato-grossense nos últimos quinze anos. Mas vale frisar novamente que a população não ficará contente apenas com a criminalização dos acusados, mas sim com a devolução do que lhe foi tirado.

2 – COMENTAMOS

na Coluna da semana passada que na televisão aberta, no espaço destinado à propaganda política gratuita, já pode perceber que, mesmo implicitamente, a largada em direção às eleições do ano que vem já foi dada, quando iremos escolher o novo presidente da República, governadores dos estados, senadores e deputados federais e estaduais. Revelando um exemplo, são as inserções do Partido da República (PR), onde aparece o senador Wellington Fagundes (PR), parecendo estar em ataque à atual administração estadual.

Outro fato que demonstra a largada da corrida eleitoral são as inserções do PSDB, onde a principal “estrela” do tucanato no Estado é o governador Taques, que aparece nas inserções tucanas na TV reforçando a tese de que assumiu um Estado estrangulado financeiramente, além dos focos de corrupção. Quase todo espaço foi reservado à sua aparição. Talvez o tal discuso em rede estadual do governador seja uma resposta às críticas feitas pelo senador Wellington Fagundes, onde relata que Mato Grosso tem recursos suficientes para atender as demandas da população, em especial o pagamento do Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores, pois ele como senador teria conseguido para o Estado a liberação dos recursos do Fundo de Auxílio à Exportação (FEX). Para o bom entendedor, as palavras do senador soou como um ataque direto, chamando o governador Pedro Taques de incompetente.

3 – CAROS LEITORES,

quem está de olho em supostos casos de nepotismo na Prefeitura de Rondonópolis é o Ministério Público, por meio do promotor Wagner Antônio Camilo, da 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Rondonópolis. No último dia 30 de março ele expediu ação recomendatória ao prefeito Zé do Pátio, para que efetuasse imediatamente a exoneração da servidora Maria Elisiane Correia – gerente de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde -, esposa do secretário de Habitação Paulo José Correia; e de Diogo Rezende, servidor contratado em comissão pela Secretaria de Receita, filho da gerente do Departamento de Folha de Pagamento do RH, Maria de Fátima Rezende. A decisão foi tomada com base na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal – STF. Desta vez, a Prefeitura de Rondonópolis atendeu o pedido do MP e exonerou os dois servidores. Mas de outro lado, quem escapou das garras do MP foi o casal de servidores Éder de Oliveira, que é assessor de gabinete na Secretaria de Governo, e Izalba Albuquerque, que é secretária de Saúde, uma vez que o MP acatou um entendimento da Procuradoria municipal, que entende que os dois são concursados e hoje, apesar de ocuparem cargos em comissão, não estão subordinados um ao outro.

4 – QUEM PARECE

estar enclausurado da movimentação política é o ex-prefeito Percival Muniz (PPS). Mas pelo que se comenta nos bastidores, apesar de está recluso, na verdade ele está bem atento aos acontecimentos na administração pública e nas articulações políticas. Esta semana o Colunista encontrou o ex-prefeito caminhando no canteiro central da avenida Lions Internacional rumo a uma agência bancária. Percival muito educado cumprimentou o Colunista, mas escapou rapidamente, talvez temendo qualquer questionamento político. Porém, é sabido que Muniz ficará quietinho por, pelo menos, de seis meses a um ano, antes de fazer qualquer crítica à gestão de Zé do Pátio. Tal conduta seria estratégica, pois qualquer comentário precipitado poderia voltar contra si, pois ele deixou a prefeitura recentemente, e a população ainda enfrenta muitas dificuldades deixadas por ele.