Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

para quem acompanha a televisão aberta já pode perceber que mesmo implicitamente, a largada em direção às eleições do ano que vem, quando iremos escolher o novo presidente da República, governadores dos estados, senadores e deputados federais e estaduais, já foi dada. Um exemplo disto, são as inserções do Partido da República (PR), em horário nobre da televisão, onde aparece o senador Wellington Fagundes (PR), declarando que o governo de Mato Grosso tem recursos suficientes para atender as demandas da população, em especial o pagamento do Reajuste Geral Anual (RGA) dos servidores, pois ele como senador teria conseguido para o Estado a liberação dos recursos do Fundo de Auxílio à Exportação (FEX). Para o bom entendedor, as palavras do senador soou como um ataque direto, chamando o governador do estado Pedro Taques (PSDB) de incompetente por não atender as várias demandas estaduais. O mérito é ser dado ao senador pela sua dedicação em Brasília, mas não ao ponto de resolver todos os problemas do nosso Estado, como deixou transparecer em rede estadual de televisão. Tal posicionamento do senador na televisão se deve ao que já comentamos aqui em colunas anteriores. Fagundes têm sérias pretensões de concorrer a vaga de governador no ano que vem, onde seu maior rival político seria Taques que, claro, deverá disputar a reeleição.

2 – ATÉ QUE ENFIM

o prefeito José Carlos do Pátio (SD) deu mais um passo à frente na sua administração diante da estagnação que se apresentou à população durante os seus primeiros cem dias de governo. Na última quinta-feira (20), a Prefeitura de Rondonópolis anunciou a comunidade do Residencial Farias a pavimentação asfáltica no bairro. A obra está orçada em R$ 2,6 milhões e será executada pela Coder, que pretende começar a construção de 35 mil m² de asfalto no começo do mês que vem e concluir em até 100 dias. Tal fato é positivo para administração de Zé Carlos do Pátio, porém é preciso muita cautela para que não ocorra atrasos e a paralisação da obra, fato que tiraria todo brilho deste passo positivo da administração municipal. Lembrando que o prefeito Zé Carlos já sofreu neste começo de mandato com a paralisação das obras de uma creche, uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um centro comunitário, lançadas no dia 19 de janeiro deste ano, no Residencial Lúcia Maggi.

3- AINDA FALANDO

sobre o prefeito Zé do Pátio, todos nós leitores do A TRIBUNA sabemos que a instalação da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat) também deu mais um passo a frente em Rondonópolis na semana que passou, pois o seu Conselho Universitário aprovou a criação de um núcleo pedagógico da Unemat em Rondonópolis. Nestes últimos dez anos, muitos políticos, entidades estudantis, dentre outros, levantaram a bandeira em defesa da instalação do campus no município, inclusive Zé do Pátio enquanto deputado estadual. No entanto, uma informação chegou a este Colunista, mas que felizmente não foi adiante, foi que diante do anúncio da aprovação para a criação do núcleo universitário, o prefeito teria chamado os vereadores do Partido Solidariedade para eles anunciarem que tal triunfo foi uma articulação da bancada do SD. No entanto, os vereadores foram sensatos e não abraçam tal fato que seria “Um tiro no próprio pé”. No entanto, o assessor da Ouvidoria do Incra e liderança forte no SD, que é o militante Valdir Correia, parece que abraçou a ideia, até divulgando que seria o “pai da criança” nas redes sociais, porém foi alvo de retalhação por parte da população, que sabe realmente quem se empenhou nesta luta ao logo dos últimos dez anos, sem tirar o mérito de Valdir Correa, que apesar de ter seu foco político voltado à reforma agrária, também foi um que defendeu a Unemat ao lado de Zé do Pátio no passado. Mas o registro de total empenho nesta luta é do vereador Thiago Silva (PMDB), o qual vem defendendo e lutando pela instalação do campus antes mesmo de se eleger vereador.

AGORA

quem não alastrou muito sobre esta primeira vitória para instalação da Unemat, foi o deputado estadual Sebastião Rezende (PSC), o qual também defende a Unemat local há muito tempo, no entanto, o nobre deputado parece está um pouco recuado após as declarações do ex-deputado José Riva, que o acusa de recebimento da “mesada” da Assembleia Legislativa.

Aproveitando o espaço que vem sendo deixado por Rezende, está o vereador Elton Mazette (PSC), que tem pretensões de se candidatar a uma vaga de deputado estadual nas próximas eleições. Já no segundo mandato de vereador, Mazette vem tendo respaldo do deputado federal Victório Galli (PSC), conseguindo várias indicações como uma emenda federal de R$ 1,2 milhões para asfaltar o bairro Edelmina Querubim e mais R$ 600 mil para asfaltar o bairro Paraíso. Tal atenção do deputado Victório Galli dá a entender que o partido tem pretensão de eleger pelo menos dois estaduais no ano que vem, pois tal apoio de Galli também é dispensado a reeleição de Rezende.

4 – DEPOIS

do grupo de agronegócio de Blairo Maggi (PP) deixar Rondonópolis após ser derrotado pelo grupo do prefeito José Carlos do Pátio (SD), em 2008, quando se elegeu pela primeira vez prefeito de Rondonópolis, o ex-governador e agora ministro da Agricultura, parece está querendo deixar Brasília, depois que foi citado pelos delatores da Operação Lava Jato de que teria recebido propina da construtora Odebrecht no montante de R$ 12 milhões para pagamento de despesas da sua campanha à reeleição, em 2006. O que Blairo contesta com veemência. Tal situação é digna de se lembrar o velho dito: “Quem não deve, não teme”. Porém não é de hoje, inclusive citamos nesta Coluna, que Blairo em seu foro privilegiado responde há processos no Superior Tribunal de Justiça, mas em segredo de justiça. Para a imprensa nacional, o ministro da Agricultura vem afirmando que se dependesse da sua simples vontade, deixaria o comando da pasta, mas pondera que tem uma missão a cumprir com o agronegócio, por isso faz um enorme esforço para permanecer no cargo. Além destas declarações, o ex-governador por estratégia política, não tem dito que na verdade o seu compromisso é mais político do que com o agronegócio, pois filiado ao PP, o seu projeto partidário seria alçar voos maiores numa chapa para concorrer à presidência da República no ano que vem. Candidatura que até pode se consagrar se ele conseguir de imediato provar a sua inocência, pois hoje a população brasileira passou o conhecer mais como “Caldo Maggi”, aquele da galinha azul, depois que foi apontado na lista dos delatores da Operação Lava Jato com o codinome de “Caldo”. Sendo assim, o melhor é Blairo concorrer a um cargo eletivo aqui mesmo em Mato Grosso, onde é bastante conhecido e apoiado por várias classes que confiam em sua idoneidade política e empresarial.