Papo Político

1 – SENHORES E SENHORAS,

como já foi falado, o deputado estadual Sebastião Rezende anunciou que iria interpor ação judicial para reparação por danos morais e ação criminal contra o ex-deputado estadual José Riva, que em depoimento prestado à Justiça no dia 31 de março, citou o seu nome, junto com outros nomes de políticos, como constante da lista de parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que supostamente recebiam propina em troca de apoio. Sem dúvida é a primeira atitude que realmente teria que ser tomada, não só por Rezende, mas por todos que tiveram os nomes envolvidos, dando de imediato uma primeira satisfação à opinião pública. No entanto com, defesa ou não, até que a situação seja melhor esclarecida, o deputado já sofre o desgaste político, principalmente neste momento em que a classe política sofre com a descredibilidade em todo o país, do Oiapoque ao Chui. Sendo assim, não há reparação financeira que regaste novamente uma imagem maculada, pois no fundo o sentimento de desconfiança reina nos corações dos eleitores brasileiros. Além disso, a população hoje em dia não está preocupada em buscar provas sobre a credibilidade de políticos, pois o que pesa na balança é contraprestação de serviços daqueles que foram eleitos nas urnas. É até perca de tempo dá linha à pipa em um momento que a sociedade que ouvir o cumprimento de projetos e propostas. Coisa que o deputado Sebastião Rezende tem de sobra, pois mesmo faltando pouco mais de um ano para as eleições 2018, teve anunciado na cidade vários projetos, entre eles recursos anunciados para construção de um Ganha Tempo na cidade. Se estes projetos e outros prometidos não saírem do papel, a situação do deputado se complica muito mais, principalmente em seu eleitorado rondonopolitano que hoje possui novos nomes para concorrer à uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Um destes nomes seria do seu companheiro de partido, o vereador Elton Mazette (PSC).

MAS ATUALMENTE

as declarações de Riva estão sendo levadas a “banho maria” pelos acusados, pois figuras como o deputado Daltinho, o ex-prefeito de Rondonópolis Percival Muniz e o ex-deputado Carlos Brito, quando questionadas, argumentam que o ex-deputado que mandou no Legislativo por duas décadas está desesperado e passou a mentir para a Justiça. A estratégia de Riva, segundo eles, é para reduzir a pena e dividir a culpa. O que esses nomes citados, parece não saber, é que Riva entregou à juíza Selma Arruda dois volumes de documentos com supostas provas do que denunciou. Resta saber o peso real desses papéis.

O ex-prefeito Percival Muniz, por exemplo, afirmou que não tomará atitude nenhuma para provar que não recebeu propina, pois o ônus da prova cabe ao acusador Riva. Para uma figura política que é tido como um grande estrategista, este Colunista estranha essa sua decisão, pois 2018 está bem ai, e Percival será candidato a algum cargo. Se até as eleições essa denúncia de Riva não tiver um desfecho favorável para os integrantes da lista, sem dúvida alguma todos eles terão sérias dificuldades na campanha eleitoral, pois “a lista do Riva” será um documento valioso a ser usado pelos demais que não figuram nela e, principalmente, para os novos candidatos que surgirão.

Neste caso, sem dúvida alguma, a estratégia do Sebastião Rezende foi a melhor, pois demonstrou indignação com o envolvimento do seu nome e prometeu processar o Riva por calunia e difamação – o que para o próprio Riva não representa nada, apenas mais um processo dentro de mais de uma centena que ele já responde.

2 – UMA PERGUNTA:

será onde andam aqueles vereadores que não conseguiram se reeleger? Caros leitores, o Colunista já foi informado que na maioria deles, pasmem, continua dependurada em algumas tetas do poder público.

Vejam a situação de alguns ex-vereadores: Olimpio Alvis (PSD) está lotado na assessoria do deputado estadual Nininho (PSD), Mauro Campos (PT) está para ser lotado na assessoria do deputado estadual Valdir Barranco (PT), Fulô está lotado na Câmara Municipal por indicação do seu partido, PMDB; já Ibrahim Zaher do PSD, mas que já anunciou sua filiação no PMDB, está cuidando de sua empresa de bebidas e outros investimentos, porém sua filiação no PMDB é caminho preparado para ele retornar à vida pública em breve. E ainda temos o ex-vereador Cido Silva, que assumiu uma assessoria do deputado Sebastião Rezende (PSC) e, inclusive, vem sendo um seu grande defensor pelas redes sociais. O fato que chama atenção é que o ex-vereador é filiado no PP e assessora o deputado do PSC.

3 – DEPOIS

que a Coluna noticiou que os prefeitos das cidades de Mato Grosso estão com “pires nas mãos” na busca de investimentos para as cidades, quem vem alegando estar de “pires nas mãos” é o governador do Estado, Pedro Taques (PSDB). O tucano durante a 15ª Reunião do Comitê dos Secretários de Estado de Fazenda, realizada na última quinta-feira em Cuiabá, lamentou que os estados vivem “de pires nas mãos”, no desespero por recursos da União para realizar investimentos. Defendeu mais autonomia para as unidades da Federação e voltou a cobrar ajuste fiscal efetivo na União. Entende Taques, que faltam recursos por conta da política econômica adotada e citou o exemplo do que ocorre em MT após a criação da Lei Kandir. O Estado deixou de arrecadar R$ 38 bilhões e só recebe R$ 5 bilhões a título de compensação, através do Auxílio de Fomento às Exportações.

4 – AINDA FALANDO

sobre o deputado Sebastião Rezende, o que não soou bem para ele foi o comentário de que teria promovido uma situação de “boicote” na classe política local, em especial ao jovem novo líder no meio evangélico que vem sendo anunciado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, o vereador Thiago Silva (PMDB). Anteontem, os vereadores que formaram há mais de dois meses a comissão pró-Unemat em Rondonópolis e marcaram audiência pública pela vinda da universidade para a cidade, afirmaram que sofreram boicote do deputado estadual. Pois Rezende marcou para o mesmo dia uma audiência em Cuiabá sobre o mesmo tema. O vereador Thiago Silva disse que o deputado sabia do dia e do horário que seria realizada a audiência aqui na cidade e sua atitude foi para boicotá-la, marcando outra para a Capital. Iniciado num movimento jovem, Thiago trabalha pela instalação da Unemat em Rondonópolis antes mesmo de se tornar vereador, conforme está registrado em várias reportagens nas páginas do A TRIBUNA.

5 – DEPOIS

das declarações bombásticas do ex-deputado José Riva de que 33 ex deputados estaduais recebiam propinas em governos anteriores, o que tem deixado quase todos da classe política de Mato Grosso de cabelo em pé seria uma possível delação premiada do ex-governador Silval Barbosa, que já vai para dois anos preso no Centro de Custódia em Cuiabá. Na capital ronda muitas informações de que a defesa de Silval estaria negociando um acordo de delação premiada com o Ministério Público Estadual (MPE). Mas a defesa de Silval ainda nega, o que é compreensível, pois se trata de um ato de sigilo processual. O ex-governador é réu em processo decorrente da Operação Sodoma e vários outros. Barbosa foi denunciado pelos crimes de organização criminosa, concussão, lavagem de dinheiro e extorsão. Silval ao lado de Riva se constituem no maior arquivo de informações sobre tudo de irregular ocorrido na vida política de Mato Grosso nas duas últimas décadas, desde quando estiveram juntos no comando da Assembleia Legislativa, de onde Silval saiu para ser candidato como vice-governador na chapa vitoriosa de Blairo Maggi, quando então estendeu suas ações criminosas no âmbito do governo estadual e Riva continuou na Assembleia, mas tudo em perfeita sintonia.