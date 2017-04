Outra situação questionada pelo Observatório Social de Rondonópolis é em relação à licitação por meio de pregão presencial 2/2017, para contratação de dois trios elétricos para atender ao carnaval popular do município, realizado no final de fevereiro passado. O organismo aponta para indícios em fraude na licitação, em função do descumprimento do contrato.

Segundo o Observatório Social, ao acompanhar o pregão presencial 002/2017, foi observado que o edital, em sua cláusula 6.5, previa que as empresas ganhadoras da licitação deveriam ser responsáveis pelo abastecimento de combustível para as carretas, com custos dos mesmos inclusos no valor licitado.

Contudo, a organização afirma que, durante o período do serviço contratado, foi observado o caminhão da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) abastecendo as carretas, conforme fotos nesta matéria, inclusive com testemunhas presenciais. Essa situação, segundo o Observatório, acaba gerando dúvidas quanto ao fiel cumprimento do contrato, já que tal serviço estaria a cargo da empresa contratada.

O Observatório cita que, conforme preconiza o artigo 66 da Lei nº 8.666/93, “o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas e as normas constantes da citada lei, respondendo cada qual pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.” Neste contexto, mostra a importância do papel da indicação do fiscal do contrato, responsável pela fiscalização da lisura no cumprimento do objeto contratado.

A presidente do Observatório Social de Rondonópolis, Shirlei Sandin, também disse que solicitou informações da Prefeitura acerca do abastecimento dos trios elétricos por veículos da Coder, mas que não obteve respostas. Inclusive, aponta que, quando uma empresa contratada tem seus veículos abastecidos por uma empresa de economia mista, como a Coder, a concorrência deixa de ser justa.

Esse tipo de prática, segundo Shirlei, pode resultar até em ação de improbidade administrativa, caso as autoridades competentes assim o entendam.