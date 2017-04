Mandados de busca, apreensão e prisão por crimes como homicídio, roubo, tráfico e violência doméstica foram expedidos pela Justiça

Desde as primeiras horas da manhã de ontem (31), equipes da Polícia Judiciária Civil (PJC) e da Polícia Militar (PM), juntamente com demais parceiros, deram início a mais uma operação em Rondonópolis, para combater a criminalidade.

Mandados de busca, apreensão e prisão por crimes como homicídio, roubo, tráfico e violência doméstica, foram expedidos pela Justiça atendendo pedidos das forças de segurança locais.

Além dos cumprimentos de mandados, equipes de policiais civis e militares montaram barreiras e bloqueios nas saídas para os municípios de Guiratinga e Poxoréu, com objetivo de abordar vans, ônibus, táxis e mototáxis que, de acordo com a polícia, são as vias de maior transporte de drogas e armas para a cidade.

No período vespertino, a operação também contou com abordagens em praças e pontos de consumos de drogas em Rondonópolis. Conforme a polícia, desocupados, possíveis usuários de drogas e pessoas sem residência fixa foram checadas, identificadas e cadastradas com o apoio das secretarias de Saúde e Assistência Social do Município. No período noturno, a operação se concentrou em fiscalizar bares e casas noturnas, pessoas e possíveis reeducandos desrespeitando as normas da tornozeleira eletrônica.

A operação deve se estender durante este sábado (1).

FRAUDE FISCAL

Ainda durante a operação, uma ação simultânea de combate a fraudes fiscais foi realizada em Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra. A ação foi coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop.

Em Rondonópolis, conforme divulgado pela assessoria da PJC, uma pessoa foi presa e vários documentos e mídias apreendidos na filial da empresa Açometal. Conforme a investigação, a suspeita é de que gerentes de alta confiança do estabelecimento estariam desviando materiais, por meio do cancelamento de notas fiscais.

Em 2015, essa empresa entrou com pedido de recuperação judicial por dívidas de R$ 38 milhões, mas esse não seria o motivo da denúncia e sim, o fato de existir inúmeras reposições no estoque sem aparentes explicações, e também o cancelamento de notas fiscais emitidas pela própria empresa vítima, como se o material comercializado não tivesse saído do depósito.

Na investigação, foram detectadas 1.200 notas fiscais emitidas e canceladas pela empresa no período de dois anos, totalizando mais de R$ 13,5 milhões em mercadorias supostamente devolvidas ou por desistência de compras.