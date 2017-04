A obrigatoriedade das aulas em simuladores de direção veicular tornará o processo de obtenção da 1ª Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em média, R$ 350,00 mais caro em Rondonópolis. O acréscimo vai ser sentido por todos aqueles que deram entrada para obtenção da 1ª habilitação a partir de 3 de janeiro deste ano, independente da etapa que estejam, ou para aqueles que vão iniciar o processo daqui para frente.

A presidente da Associação dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) do Município, Lia Terezinha Lange, informou ontem ao Jornal A TRIBUNA que, nos próximos dias, os simuladores de direção veicular, que passaram a ser obrigatórios para quem está requerendo a 1ª CNH, conforme a resolução número 543/2015 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que entrou em vigor no dia 3 de janeiro deste ano, começarão a funcionar em Rondonópolis.

Lia Lange destaca que, a partir dessa resolução, não há como mais obter a 1ª CNH sem passar pelas aulas em simuladores de direção. Para se adequar a legislação, ela atesta que, em Rondonópolis, as autoescolas vinculadas a Associação dos CFCs do Município contam com um espaço que será compartilhado entre elas para aulas em cinco simuladores de direção veicular. A unidade, chamada de “Centrão”, está localizada na Rua Afonso Pena, número 622, no Centro da cidade.

Os simuladores foram fornecidos pela Rota Simuladores, que foi selecionada em uma licitação realizada junto com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT), e firmado acordo por meio de comodato, atendendo todo o estado de Mato Grosso. Segundo Lia, Rondonópolis foi um dos primeiros municípios a montar neste ano os centros com simuladores, mas estava na espera da regularização da situação nas demais cidades.

Das 25 horas-aulas mínimas obrigatórias para a obtenção da CNH, cinco deverão ser ministradas nesses equipamentos. As aulas no simulador só deverão ocorrer após a aprovação do aluno na prova teórica. Lia Lange diz que está tudo pronto para que os simuladores entrem em operação, como máquinas montadas e instrutores que operarão o sistema treinados. “A intenção é permitir que o aluno vivencie situações no trânsito, de forma simulada, que não poderia vivenciar na prática, como chuva, durante a noite, entre outras”, destaca.

MERCADO

As informações são de que, em média, o processo para obtenção da 1ª CNH custa atualmente entre R$ 1.800,00 e R$ 2.000,00 e, com as aulas em simuladores de direção, terão acréscimo médio de R$ 350,00 em Rondonópolis, representando um aumento em torno de 18,5%.