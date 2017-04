Para organismo, a ampla publicidade que deve haver nos avisos de licitação está comprometida na atual gestão

O Observatório Social de Rondonópolis, organização não governamental que atua em prol da vigilância social, aponta para o descumprimento à Lei de Transparência e também à Lei das Licitações (8.666/93) por parte da atual gestão da Prefeitura de Rondonópolis. Um dos questionamentos tem sido em relação aos avisos de licitação, que passaram por mudanças neste começo de ano que atentam contra a ampla publicidade. Pedidos de providências quanto à situação foram encaminhados ao Ministério Público do Estado (MPE) e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Um dos exemplos citados pelo Observatório Social de Rondonópolis foi o procedimento tomado pela Prefeitura de Rondonópolis para realização do carnaval popular, chamado de “Rondonfolia”, no final de fevereiro deste ano, com a contratação de dois trios elétricos, várias bandas artísticas, estruturas físicas diversas e segurança particular desarmada, cujo valor total para realização não foi divulgado. O organismo atesta que solicitou da Prefeitura a divulgação da licitação para a contratação dos serviços necessários para a realização do evento e a observação aos procedimentos legais, expressos na Lei das Licitações.

Da mesma forma, o Observatório Social requereu ainda, na mesma ocasião, a publicação de tais informações no Portal Transparência, bem como a atualização dos conteúdos obrigatórios do Portal, que se encontravam defasados, conforme previsão expressa na legislação específica. Contudo, a presidente do Observatório Social de Rondonópolis, Shirlei Sandim, atesta que o ofício não foi respondido pela Prefeitura, demonstrando também “total descaso ao quanto previsto da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527/2011”.

Shirlei observa que a licitação para a contratação dos serviços do carnaval popular foi feita em cima da hora, a poucos dias do evento. Dentro desse contexto, afirma que o poder público deveria seguir o princípio da publicidade de todos os atos oficiais, inclusive nos avisos de licitação. Contudo, lamenta que os avisos de licitação não estão mais sendo publicados no Jornal “A TRIBUNA”, de maior circulação na cidade, como ocorria, de forma que tem minimizado a publicidade que não pode ser esquecida.

Conforme Shirlei, a publicidade de atos da administração deve sempre ser ampla, obrigatoriamente realizada em órgão oficial e em jornal de grande circulação local, uma vez que é a partir dela que se dá início aos efeitos externos dos atos públicos, como, por exemplo, a contagem de prazos e as licitações em andamento, promovendo a ampla publicidade que deve sempre permear este procedimento, como impõe a Lei 8.666/93, a Lei das Licitações.

Diante das situações envolvendo o carnaval popular de Rondonópolis, bem como outros, o Observatório Social requereu do MPE e do TCE a adoção de medidas que se fizerem pertinentes, exigindo a publicidade dos atos da administração. “Fazer com que a Lei da Transparência seja cumprida tem sido uma bandeira do TCE. No ano passado, o município tinha evoluído no Ranking da Transparência, agora acho que retrocedeu grandemente na gestão Zé do Pátio. A transparência é fundamental para nossa cidadania, para evitar todo tipo de desvio”, externou Shirlei.