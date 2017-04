Desta vez as obras do artista plástico rondonopolitano Petterson Silva alcançaram a SP-Arte/2017, Festival Internacional de Arte de São Paulo, ocorrido entre os dias 6 e 9 de abril deste ano, na capital paulista. O evento é apontado como maior festival de arte do Hemisfério Sul.

Petterson participou da 13ª edição da SP-Arte a convite da diretora do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, Patricia Cardim. “Foi um grande privilégio expor minha arte neste festival internacional de arte, uma oportunidade especial!”, avaliou para a reportagem. “Senti-me valorizado e honrado em estar no meio dos grandes artistas e galeristas, foi uma oportunidade incrível!”, externou.

A SP-Arte promove a arte moderna e contemporânea com debates e criações. Na avaliação do rondonopolitano, que já participou de exposição em Paris, é possível afirmar que a SP-Arte/2017 esteve no mesmo nível, com um padrão surpreendente e excelente. “Eu amei poder contemplar obras de outros talentosos artistas e desfrutar de uma organização impecável e a superestrutura do evento!”, avaliou.

Uma das obras expostas por Petterson na exposição paulista foi de uma índia adulta, com o título de “Cunha Poranga” e confeccionada com técnica de óleo sobre tela. “Obra onde evidenciei a beleza e força das jovens indígenas do Xingu, valorizando o grafismo indígena da etnia Kalapago, e as aves da Amazônia!”, explicou.

No ano passado, Petterson conquistou premiação no 1º Salão de Arte Brasileira, em Vaduz, na Suíça. Ele foi vencedor na categoria de pintura, com a obra intitulada “Brasilidade”. Depois, participou da exposição Art Shopping 2016, no Carrossel do Louvre (Museu do Louvre), em Paris, na França.