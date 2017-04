As obras da nova ala da maternidade da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), estão na reta final. A expectativa é que o novo espaço para atender as mulheres que vão dar à luz possa ser concluído e inaugurado até o final de maio próximo, dentro de 45 dias.

A nova ala da maternidade pública está sendo construída no 5º andar da Santa Casa, sendo que atualmente o serviço funciona no térreo do prédio antigo da unidade. A construção teve início no final de 2014 e contempla mais de 2.100 m² de obras. Agora os trabalhos estão concentrados na parte de acabamento e adequações, além da ampliação das salas cirúrgicas. Houve a decisão de ampliar o projeto original, com a construção de mais uma sala cirúrgica.

O novo espaço objetiva trazer uma humanização aos atendimentos, seguindo a legislação existente, dentro do Programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde. Conforme o projeto, a ala contará com quartos de internação (enfermarias), com 41 leitos, o Centro de Parto Normal, com 5 leitos e sistema de parto humanizado com banheira, e sala de parto cesariana de urgência. O número de leitos de enfermaria no novo espaço será o dobro do oferecido atualmente no prédio antigo.

Na construção, o Centro de Parto Normal será uma novidade para Rondonópolis e região, trazendo a possibilidade do parto humanizado. A nova ala da maternidade na Santa Casa foi construída em grande parte com recursos oriundos do Programa Rede Cegonha. Assim que concluídas as obras pendentes, a inauguração dependerá apenas da mudança para o 5º andar.

O mobiliário e os equipamentos do novo espaço da Santa Casa já foram adquiridos, faltando a aquisição do mobiliário do Centro de Parto Normal, algo avaliado em cerca de R$ 600 mil. Nesse caso, a direção do hospital destaca que está aberta a doações por parte de empresas, entidades ou pessoas físicas.

Os interessados podem marcar um horário e conhecer pessoalmente o projeto da nova maternidade, através do telefone (66) 3410-2747.