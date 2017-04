Em substituição ao famoso ipê amarelo da Praça Brasil que caiu após um vendaval no dia 10 de março deste ano, uma nova árvore da mesma espécie foi transplantada no local pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em uma parceria com o paisagista Cláudio Ferreira. Uma solenidade pública foi realizada na manhã de ontem (28/4) pelo poder público para marcar a substituição, contando com a presença de representantes de Ongs ambientais, de clubes de serviço e da sociedade.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Copetti, explicou à reportagem que, quando da queda da árvore, uma grande quantidade de pessoas lhe procurou para reivindicar o plantio de outra muda de ipê na Praça Brasil. Dias depois, ele lembra que o paisagista Cláudio Ferreira lhe ligou se prontificando em doar um ipê já desenvolvido, com mais de seis metros de altura, para substituir o antigo. A proposta da doação foi devidamente aceita pelo prefeito Zé Carlos do Pátio.

A árvore transplantada na Praça Brasil tem aproximadamente 12 anos de idade, havendo a expectativa que, daqui quatro ou cinco meses, possa proporcionar uma florada aos passantes no Centro de Rondonópolis. Conforme João Copetti, a ideia do Município ao promover a substituição do ipê amarelo é não deixar perder todo o simbolismo que a árvore antiga tinha junto a várias gerações, criando um novo referencial. “Para alguns pode ser apenas uma árvore, mas o que a gente quer resgatar é o símbolo histórico-cultural que ela tinha na cidade, além da valorização ambiental”, explicou.

O transplante da árvore envolveu um período de três meses de cuidados, havendo corte de raízes, aguardo da cicatrização, nova brotação e, agora, o replantio. A operação de transplante da árvore, que chegou na carroceria de um caminhão, chamou a atenção de quem passou ontem no centro comercial da cidade. A solenidade coincidiu com as manifestações populares contra as reformas nacionais que acontecia na cidade. Dessa forma, muita gente que participava dos protestos acabou parando para acompanhar a operação de transplante da árvore, reagindo de forma positiva.

Em 2007, o ipê amarelo da Praça Brasil foi eleito uma das “7 Maravilhas de Rondonópolis”, em um projeto realizado pelo Jornal A TRIBUNA. Depois, uma lei transformou essa árvore típica do cerrado em um patrimônio histórico-cultural de Rondonópolis. Além disso, era apontado como um dos melhores cartões-postais da cidade, atraindo grande atenção da população na época de florada.