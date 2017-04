Nos primeiros dias do novo mandato, Pátio garantiu que revogaria o decreto do ex-prefeito Percival Muniz, publicado em seu penúltimo dia útil de gestão, criando 44 novas vagas de táxi na cidade

Uma das primeiras promessas do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) após tomar posse ainda não foi cumprida. Nos primeiros dias do novo mandato, ele garantiu que revogaria o decreto do ex-prefeito Percival Muniz (PPS), publicado em seu penúltimo dia útil de gestão, criando 44 novas vagas de táxi na cidade de Rondonópolis. Até agora o decreto em questão continua vigente.

O procurador-geral do Município, Anderson Godoi, explicou ontem ao Jornal A TRIBUNA que vem sendo feito um estudo jurídico minucioso sobre a questão para embasar o prefeito em sua tomada de decisão, tendo em vista os diversos interesses divergentes envolvidos. Contudo, atesta que este estudo ainda não foi concluído. Informou, inclusive, que já existe uma ação judicial contra as vagas que foram criadas no final da gestão do ex-prefeito Ananias Filho (PR), a qual precisa ser observada.

O presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Rondonópolis (Sincavir), Dito Parente, lembrou ao Jornal A TRIBUNA que existe a declaração do prefeito Zé do Pátio no sentido de revogar as últimas vagas criadas, algo também confirmado por pessoas próximas ao gestor. “O nosso anseio é que ele [o prefeito] revogue o decreto. O momento ainda não é oportuno para criação de vagas, diante da crise atual”, avaliou.

Dito observa que, com o contingente atual de taxistas em atuação em Rondonópolis (162 vagas), o setor já está tendo dificuldades e, com a abertura de mais 44 vagas táxis, a situação vai piorar muito mais. “Vamos continuar acompanhando e cobrando a revogação do decreto”, reforçou o sindicalista, informando que também pediu o apoio da Câmara Municipal para atuar nesse sentido junto ao prefeito.

As informações são de que as pessoas contempladas com o decreto assinado por Muniz não passaram a usufruir ainda das vagas, considerando que a gestão de Zé do Pátio não deu prosseguimento nos procedimentos burocráticos necessários.

REGULARIZAÇÃO

Segundo o prefeito atual, a intenção é abrir a discussão para uma nova lei de táxi na cidade, visando normatizar o setor, estipulando critérios técnicos, inclusive, para abertura de novas vagas.