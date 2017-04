A promoção “Ligou, Ganhou” da Paróquia São Domingos Sávio, localizada no Jardim Atlântico, terá a terceira e última rodada realizada no próximo dia 7. Ainda resta uma motocicleta 0 KM que não teve o seu dono localizado, com aproximadamente 400 envelopes para serem abertos. Confira os detalhes dessa iniciativa na edição desta quarta-feira (26) do Jornal A TRIBUNA.